Eliane Karp evita responder sobre Alejandro Toledo: “I don’t speak Spanish”

La esposa del expresidente Alejandro Toledo, Eliane Karp, fue consultada por un periodista de Panorama -vía teléfono- sobre la detención de su esposo en Estados Unidos por el caso Odebrecht.

Asimismo, le comentaron que la justicia peruana viene investigándola a ella por el caso Ecoteva.

La primera reacción de la ex primera dama fue simular que ella no era Eliane Karp (<<No está, ¿de parte de quién?>>, preguntó) para luego decir que no hablaba español. Tras ello, procedió a colgar el teléfono.

En el segundo intento del hombre de prensa para obtener una respuesta de ella, Eliane Karp explicó en un castellano fluido que no dará declaraciones de ningún tipo.

Como se conoce, Eliane Karp domina el castellano perfectamente, además de saber francés (su lengua materna) e inglés.

Por otro lado, la anecdótica situación se asemeja a una que sucedió algunos años con el propio Alejandro Toledo.

El exmandatario fue contactado también por teléfono por un periodista, pero para evitar dar alguna respuesta disfrazó su voz.

Primera conversación entre periodista y Eliane Karp

-Eliane Karp: Hello (Hola)

-Periodista:Buenas tardes, ¿con la doctora Eliane Karp, por favor?

-Eliane Karp: No está, ¿de parte de quién?

-Periodista: ¡Doctora!, buenas tardes, ¿cómo le va? Ismael Tasayco, periodista de Panorama le saluda, desde Lima.

-Eliane Karp: Oh, yeah! That is really too bad! I don´t speak Spanish (¡Oh, vaya! ¡Qué mal! No hablo español).

-Periodista: Doctora, nosotros...

-Eliane Karp: Good bye.

Eliane Karp corta la llamada...

Segunda conversación entre periodista y Eliane Karp

-Eliane Karp: Hello (Hola)

-Periodista: ¡Doctora! dénos una declaración, por favor...

-Eliane Karp: No estoy dando ninguna declaración.

-Periodista: Solamente (queremos) su opinión. El fiscal Vela está pidiendo la extradición suya

-Eliane Karp: Ok, no puedo dar ninguna declaración, muchas gracias.

-Periodista: Doctora, ¿y sobre la situación de su esposo?

Eliane Karp corta la llamada...

Ampliaremos en breve...