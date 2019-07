Cusco: Comunidades de Espinar protestan contra minera Glencore Antapaccay

Cusco. Los habitantes de la comunidad campesina de Tintaya Marquiri, en la provincia de Espinar, iniciaron el martes una protesta pacífica en contra de la minera Glencore Antapaccay, a la que acusan de incumplir acuerdos.

Esa comunidad convive por más de 36 años con la actividad minera. No obstante, en los últimos 6 años, hubo mesas de diálogo con la comunidad, pero sin resultados concretos.

PUEDES VER: Habilitan números de WhatsApp en Cusco para denunciar maltratos de transportistas

Javier Alccamari, presidente de Tintaya, manifestó que la empresa ha incumplido compromisos referidos a prestación de servicios de empresas comunales, cupos laborales, entre otros. “Es por eso que la comunidad ha tomado el acuerdo de iniciar la protesta y pedimos la presencia del gerente general de Antapaccay”.