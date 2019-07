Tía María: ¡Diálogo sin prisas y sin tabúes!

César Caro / Columnista

En torno a Tía María no debería estar en debate solo la viabilidad ambiental del proyecto… también, aunque no se quiera aceptarlo, la concepción económica y política que reserva para la empresa privada el desarrollo y el usufructo de los recursos naturales no renovables, otorgando las concesiones prácticamente hasta su agotamiento o desuso, tal y como sucedió -por citar un ejemplo- con el guano, de cuya bonanza se beneficiaron en su mayor parte empresas extranjeras y algunos cuantos burócratas y empresarios peruanos, mayormente limeños.

Por ello sería interesante que en el grupo de trabajo que dicen que se va a establecer para viabilizar la licencia social, ponga en el escenario otros temas, como por ejemplo: una participación mínima del Estado, la Región, las municipalidades e incluso las comunidades en la propiedad de las empresas, (10%), aparte de establecer un porcentaje anual (1 o 2 %) de acciones que pasarían a ser propiedad de los estamentos mencionados anteriormente, hasta alcanzar un 49% de la propiedad de los mismos. Y también, ¿por qué no?, fijar un tiempo límite para la nacionalización de los yacimientos una vez que los inversores hayan recuperado su inversión con un adecuado margen de ganancia. ¡Ojo: digo nacionalización y no estatización!

Otros aspectos que deberían tratarse, con la debida calma porque los tiempos sociales son muy distintos a los empresariales y más aun teniendo en cuenta la presencia de Southern, que no se distingue precisamente por cumplir a cabalidad con sus compromisos, son todos los relacionados a rubros tributarios como son la devolución del IGV, la depreciación acelerada, las inversiones de capital, las contabilidades separadas, etcétera.

Y por último: ¿cómo se medirá la licencia o rechazo social?...Recordemos el decir último de un alto funcionario de la empresa, que expresó que un 60% de la mayoría silenciosa apoya Tía María. ¿En que se basó para emitir dicha opinión? ¿Más adelante no dirá lo mismo para iniciar las obras? Procuremos que el Gobierno, tan afecto a los referéndums, convoque uno a nivel de los directamente afectados o beneficiados, tras las discusiones: ¡la población de Islay!

Y en tanto, aclaren algunos puntos claroscuros, como cuánto de los 1 400 millones de dólares se invertirán en construcción como en compras de maquinarias en el Perú, aparte de precisar si explotarán o no más adelante los sulfuros primarios y secundarios, que son la pulpa tanto de Tía María como de La Tapada.