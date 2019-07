Yeni Vilcatoma sobre ‘Goro’: Si algo me pasa es responsabilidad del Gobierno

La congresista Yeni Vilcatoma indicó que las declaraciones del sicario Rubén Moreno ‘Goro’ no son verdaderas y que ella no le ha brindado ayuda, como él aseguró ante la prensa luego de ser capturado por la Policía Nacional del Perú.

Cuando el delincuente ‘Goro’ fue capturado, este lanzó una acusación en contra de la legisladora Yeni Vilcatoma. “La señora Vilcatoma me ha mandado los abogados [...] Yo mismo me he sorprendido [...] (Ella) ha tramitado mi libertad [...] Ya en las investigaciones se va a saber", expresó.

Frente a esto, Yeni Vilcatoma le indicó a La República que rechaza las acusaciones y que considera esta situación “sospechosa” ante el Gobierno. Además, se mostró preocupada, debido a que el sicario mencionó su nombre, por lo que responsabilizó al Ejecutivo en caso alguien atente contra su vida e hizo referencia al Ministerio del Interior y al Instituto Nacional Penitenciario del Perú.

“Pongo bajo responsabilidad de este Gobierno si algo me pasa”, expresó a La República. “Me pone como punto para que todos los que trabajan con él puedan atentar contra mí”, agregó, para luego destacar que ella nunca tuvo contacto directo con ‘Goro’.

Captura de ‘Goro’

Rubén Moreno ‘Goro’ fue capturado en la urbanización Mariscal Gamarra, ubicada en el distrito de Los Olivos. El malhechor tiene dos denuncias penales en su contra por atentado contra el exconsejero regional Ezequiel Nolasco en 2010 y por la muerte de Hilda Saldarriaga en 2013.

El primer caso hizo que se le dé una sentencia de 25 años y por el segundo se ordenó que cumpla prisión preventiva. Al cumplir esta segunda medida, ‘Goro’ tenía prisión debía cumplir arresto domiciliario y la no ser monitoreado de forma correcta, fugó.

“Hoy ha sido capturado por un equipo especial de la Policía Nacional en el distrito de Los Olivos, en la urbanización Mariscal Gamarra. Está siendo trasladado a la Dirección de Investigación Criminal; es un trabajo conjunto que ha hecho la policía con inteligencia”, señaló el 13 de julio Carlos Morán, ministro del Interior.