Yamila Osorio sobre Tía María: El Estado debió tener una presencia mayor

La exautoridad regional de Arequipa, Yamila Osorio no puede ser mezquina al desconocer todo lo que hizo la empresa minera Southern para conseguir la aprobación de la población de valle de Tambo para el proyecto Tía María, así lo dijo en Radio Programas del Perú. Para ella, la empresa tuvo un cambio de actitud desde el 2015 y de haberse dado una mayor participación del Estado, el escenario sería distinto.

El conflicto fue fuerte durante el 2011 y 2015, pero desde el cambio de interlocutores este se vio reflejado en la actitud de la empresa por la forma en cómo pretendía acercarse a la comunidad, Osorio resalta en cada momento que no puede mentir y que Southern dio el primer paso “eso hay que reconocerlo, hicieron un trabajo social interesante”, dijo en RPP.

Lo sustenta esencialmente bajo su experiencia personal. Cuenta que, durante su gestión en el Gobierno Regional de Arequipa, la minera financió dos expedientes técnicos para la construcción de los hospitales de Cocachacra y Mollendo (Islay) que rápidamente fueron aprobados y se logró el presupuesto del Ejecutivo. También menciona que hubo convenios para contratar personal de salud. Cosas que no podían lograr directamente.

“Yo trato de ser lo más objetiva posible, porque yo no podría mentirte y decirte los señores no han hecho nada. Lo que pasa es que no se ha llegado a entrar a la segunda etapa, que correspondía en la sensibilización del proyecto”. Para Osorio, se cumplió con el acercamiento, pero luego procedía informar a la población sobre la realidad del proyecto, puesto que hasta el momento existen dudas sobre las diferencias del primer y segundo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), en el cual se subsanaron 130 observaciones.

“A muchos nos queda la duda, me incluyo, porque tampoco hemos entrado en una suerte de espacio que se analice detalladamente, en que la empresa diga a mí se me observó esto y ahora voy a hacer esto. No ha habido ese taller de sensibilización”.

Dijo que los ministerios deberían instalar oficinas en estos sectores que albergarán proyectos para así tener una mejor comunicación y garantizar lo prometido por Southern.

DIÁLOGO

La exgobernadora de Arequipa dice que todas las autoridades tienen la obligación de exhortar al diálogo. Sea cual sea su posición no pueden alimentar el caos y deben hacer los mayores esfuerzos por pacificar la situación. Asimismo, que hay una diferencia entre ser dirigente y autoridad porque tienes que estar desde todas las posiciones posibles, a favor, en contra, de los que tienen dudas, los que quieres escuchar y los que no.

MESA DE DIÁLOGO

Sobre la llegada de congresistas y demás autoridades de Arequipa al valle de Tambo, Osorio indica que deben ser ellos los interlocutores que permitan instalar una mesa de diálogo sin condicionamientos, “qué sentido tiene instalar una mesa si te dicen me voy a sentar contigo, pero primero me anular la licencia”, esto en referencia a lo declarado por el gobernador Elmer Cáceres Llica.

Por otro lado, cuestionó que el Gobierno central haya prometido primero instalar una mesa de diálogo con la presencia del premier Salvador del Solar, pero al final esto no se cumplió y otorgaron la licencia de construcción. “Esto ha sido tomado por la población y autoridades como una promesa incumplida y una burla”, subrayó.