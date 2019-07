Fujimorismo se opone a proyecto de paridad de género en los partidos

Por: Diego Quispe e Isabella Ordóñez

La sesión de ayer de la Comisión de Constitución no contó con la dirección de su presidenta, Rosa Bartra, quien, como se sabe –desde el debate de la bicameralidad y la creación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ)–, se manifestó en contra de la paridad de género. En su lugar, estuvo el congresista Marco Arana, vicepresidente de ese grupo de trabajo.

Y, precisamente, el tema que se trató en esta comisión fue la propuesta sobre la paridad, entre otros. El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, asistió para sustentar el Proyecto de Ley 4186, que también comprende la alternancia y el voto preferencial en los partidos políticos.

PUEDES VER Kenji Fujimori no piensa volver a Fuerza Popular

Esta iniciativa consiste en modificar la Ley Orgánica de Elecciones para que en los comicios generales del 2021, las organizaciones políticas presenten el 50% de mujeres en su lista de candidatos al Congreso por cada circunscripción. Donde existan listas con tres aspirantes, como mínimo debe haber una postulante.

El ministro Zeballos recalcó, al iniciar su ponencia, que el voto de confianza otorgado por el Congreso el 5 de junio incluye priorizar el análisis de la cuota de género en los partidos. “Actualmente las organizaciones políticas deciden la ubicación de sus candidatos. Si bien existe una ley de cuotas (que exige un 30% de aspirantes femeninas), lo concreto es que las mujeres están relegadas a los últimos lugares”, manifestó.

En ese sentido, recordó que, por ejemplo, en el 2001 se eligió a 22 parlamentarias, 28 en el 2006 y 2011, y 36 en el actual Parlamento. “Ni siquiera alcanzamos la cuota de género”, precisó.

PUEDES VER Carlos Tubino se pronuncia sobre la salida del país de sentenciado Joaquín Dipas

Debate en Constitución

Después de la exposición, la fujimorista Alejandra Aramayo sostuvo que está a favor de la paridad, pese a que Fuerza Popular (FP) no la respalde. “Quizás esto me distancie de la bancada que formo parte (...) Lamento que la presidenta Bartra no esté con nosotros”, manifestó.

Como se sabe, al interior de FP las opiniones sobre este proyecto son discrepantes. Previo a este debate, La República abordó a las legisladores Úrsula Letona y Karina Beteta, quienes se mostraron en contra del PL 4186. “Estoy en contra de aprobar una ley aislada”, respondió Letona. “No se les puede obligar a las mujeres a participar en la vida política”, señaló Beteta.

PUEDES VER Fujimorista Dipas salió del país pese a condena por colusión ilegal

Además, en la sesión el congresista Héctor Becerril consideró antidemocrática la iniciativa de ley de paridad de género.

Estas expresiones fueron refutadas por la parlamentaria de Nuevo Perú Marisa Glave, quien recalcó que “la presencia de las mujeres en espacios de poder estuvo ligado a las cuotas”. Y su colega Tania Pariona agregó que un partido político tiene la responsabilidad de promover la participación igualitaria.

Mientras que la legisladora de Alianza para el Progreso (APP) Marisol Espinoza enfatizó que establecer una cifra femenina de 50% en la lista de candidatos de los partidos no garantiza que ellas sean elegidas. “No es un problema de cuotas, sino de que todos votemos por ellas”, expresó.

PUEDES VER Tubino desmiente a Becerril sobre acercamiento de FP a Cambio 21

Por su parte, el congresista Julio Rosas (Concertación Parlamentaria) dijo que el proyecto de reforma intenta “ridiculizar a la mujer” e incluso solicitó que el exministro Luis Solari y la excongresista Martha Chávez asistan a Constitución a opinar sobre la paridad. Como se sabe, ambos personajes son abiertamente conservadores y contrarios al enfoque de género.

Al finalizar la sesión, el ministro de Justicia sostuvo que no es prudente fomentar la paridad en las organizaciones políticas de manera gradual, pues las actuales circunstancias no ameritan avanzar de esa forma.

Pleno verá dos PL de reforma política

- Para el Pleno de hoy, está en agenda el debate de los dictámenes de los proyectos de ley que impiden postular a los ciudadanos con sentencias en primera instancia y acerca de requisitos de inscripción y cancelación de partidos políticos. Ambas iniciativas forman parte del paquete integral de reforma política. También está programada la votación de la reconsideración de la iniciativa legislativa sobre tipificación del delito de financiamiento ilícito en partidos políticos. De aprobarse esa demanda, dicha propuesta retornaría a la Comisión de Constitución y el Proyecto de Ley 4189, de reforma política y referido a la misma materia, podría ser analizado.