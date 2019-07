Parlamentario andino de Fuerza Popular cobraba sueldo de trabajadora fantasma

Se ha revelado una denuncia contra un miembro de Fuerza Popular. No se trata de un congresista, sino de un integrante del Parlamento Andino, quien ha sido acusado de cobrar parte del sueldo de una de sus empleadas, que ha reconocido haber sido una trabajadora fantasma.

El reportaje de Panorama indica que el parlamentario andino Jorge Luis Romero Castro, también conocido como ‘El coach’ le pidió a su trabajadora Alessandra Granuelly Puente que le deposite 1 500 soles del sueldo que ella ganaba.

Granuelly Puente trabajó para el fujimorista desde el 5 de octubre del 2018 hasta el 4 de junio del 2019. Sin embargo, reconoció que no fue al centro de labores desde noviembre hasta el 19 de febrero.

“Jorge Luis me dijo que no podía asistir por un tema de reducción de personal, al fin y al cabo quedó en un acuerdo conmigo, que me daba 800 soles por no ir a la oficina y él se quedaba con 1 500 soles”, expresó Alessandra Granuelly.

Como empleada del Parlamento Andino, ella percibía una remuneración de 1 300 soles más mil soles como bono de alimentación, pese a no asistir al trabajo en la institución.

Sin embargo, el 18 de diciembre, Jorge Romero Castro le dijo: “Ale, debo hacer pagos mañana urgente. Deposita a la cuenta que ya tienes los 2 300. Te veo en mi casa el jueves, habrá una reunión de confraternidad. Allí hablamos los detalles”.

Un mes antes, el 15 de noviembre, le llega otro mensaje: “perdón, deposita 1 500, el resto es tuyo. 1 000 ahora y 500 el 19 (sin hacer nada). No respondas a este mensaje, ya te llamará el sr. Castro”.

El parlamentario andino de Fuerza Popular la califica de “mitómana”, aunque señala que “le he apoyado económicamente. Le hice préstamos personales”, pero después indica que ella “le debía un dinero a un familiar mio (dice que es Julio Castro, su tío), que le dio una oportunidad de trabajo. Si ella no tenía empleo, no podía poder pagar esa deuda”.