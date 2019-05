“Basta de proteger la corrupción”

Hoy me he visto en la obligación de salir y dirigirme a ustedes en vista de una serie de eventos y decisiones que el Congreso de la República viene lastimosamente protagonizando. El día de ayer, en la Comisión Permanente del Congreso, hemos observado un descarado blindaje, pese a todos los indicios que exigían iniciar una investigación en los fueros correspondientes de acuerdo a lo que determine la justicia, la mayoría congresal tomó la decisión de archivar las denuncias constitucionales contra el señor Pedro Chávarry Vallejos. Comparto con ustedes la indignación en relación a estos hechos. Ante semejante boicot a la lucha anticorrupción, el gobierno y la ciudadanía no podemos ser ajenos y no manifestar la profunda preocupación que esto nos causa. Una mayoría parlamentaria, una vez más, sigue dándole la espalda a la ciudadanía y haciéndole daño al Perú. ¿Hasta dónde quieren llegar? Desde el día que asumí la conducción de este gobierno, tuve en claro la inestabilidad institucional que atraviesa el Perú.

Ese día, invité a todos a poner al Perú primero, y a emprender de manera firme la lucha contra la corrupción. Muestra adicional de la relevancia para nuestro gobierno es que, mediante decreto supremo, establecimos la lucha contra la corrupción como uno de los ejes centrales de nuestra gestión, haciéndola una política de Estado. Luego vinieron los audios de la vergüenza, y fuimos testigos del modo en que se articulaba una red de corrupción y privilegios que atravesaban los poderes del Estado, infectando al Sistema de Administración de Justicia. Ante este hecho, constituimos una Comisión de Alto Nivel de Reforma de Justicia, y presentamos una serie de proyectos de reforma que se convirtieron en los primeros pasos del gran cambio.

Sabemos que el Congreso de la República nos tiene acostumbrados a maniobras inaceptables para blindar a quienes podían haber cometido actos de corrupción, librándolos de ser juzgados y detenidos. Evidenciando un pacto con la impunidad. Esto es inaceptable, y la ciudadanía lo ha expresado de manera contundente en múltiples oportunidades. Sin embargo, parece que hay algunos que no quieren entender este mensaje, que quieren seguir protegiendo a los corruptos, que se resisten a cualquier reforma por una cuestión de supervivencia, como quedó plasmado en un chat hace meses. Por eso, siguen poniendo piedras en el camino, construyendo un sistema de impunidad y haciendo todo lo que pueden para evitar que el Perú avance. Lo afirmé hace tiempo y lo repito hoy: esta firme decisión de corregir y cambiar el sistema político y judicial, afecta intereses de grandes grupos económicos, que son protegidos por políticos inescrupulosos. Corruptos y corruptores defienden sus intereses a costa de todos los peruanos. La lucha contra la corrupción es y será nuestra principal bandera. ¡Reafirmo mi compromiso de defenderla!

El desafío de limpiar y modernizar el Perú requiere de más transformaciones, por lo que conformamos hace meses una Comisión de Alto Nivel de Reforma Política, destinada a generar propuestas para consolidar la democracia en el Perú. En el proceso de discusión, para poder ser presentados, el Congreso modificó sustancialmente el proyecto de bicameralidad con el fin de aprobar, de manera oculta y tramposa, la reelección de congresistas. La ciudadanía fue contundente en el repudio a esa maniobra, y lo expresó en las urnas. Ante las propuestas presentadas, reaccionaron quienes conforman esa enorme máquina de impedir y de blindar.

Rápidamente archivaron el proyecto de que la Corte Suprema defina el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, ley que de estar vigente hubiese impedido la fuga de congresistas sentenciados por delitos de corrupción, como hemos visto últimamente. En resumen, usando diferentes estrategias, están tergiversando la reforma política con el fin de protegerse, de blindar la impunidad y de impedir que la ciudadanía participe de manera plena. No podemos permitir esto. Es claro, que no es el Ejecutivo el que pecha al Congreso, como quieren instalar algunos malintencionados. Es esa mayoría congresal la que perjudica a todos los peruanos, para defender a unos pocos. Quieren seguir traicionando a la ciudadanía, favoreciendo los privilegios y la corrupción a costa del futuro de todos. No vamos a permitir que, otra vez, con sus triquiñuelas, impidan las reformas que el país necesita. Basta de blindajes, basta de usar la ley para proteger la corrupción. Los representantes del Legislativo fueron elegidos para representar a todos los peruanos, en lugar de ser protectores del status quo y de esquemas corruptos. En esta lucha iremos hasta las últimas consecuencias, porque el Perú así lo merece.

Por ello, poniendo como testigo a todos los peruanos, respetando el sistema democrático y en estricto cumplimiento de las facultades que la Constitución Política del Perú me confiere, el Gobierno ha decidido presentar cuestión de confianza al Congreso, respecto de las políticas de Estado de Fortalecimiento Institucional y lucha contra la corrupción, que se manifiestan en la aprobación, sin vulnerar la esencia, de cinco proyectos de ley presentados que buscan:

-Que la inmunidad parlamentaria no se convierta en impunidad.

-Que las personas condenadas no puedan ser candidatos.

-Que cualquier ciudadano y ciudadana pueda participar en la selección de candidatos de las organizaciones políticas, a través de elecciones internas.

-Eliminar el voto preferencial y que sea la población la que lo defina en esa previa selección.

-Garantizar la participación política de las mujeres con paridad y alternancia.

-Prohibir el uso de dinero sucio en las campañas electorales.

Asimismo, exhorto a los congresistas para que evalúen la reconsideración del archivo de las denuncias constitucionales contra el exfiscal de la Nación. Buscamos recuperar a las instituciones de nuestro país, no permitiremos que la lucha contra la corrupción sea vapuleada por unos pocos que lo único que pretenden es proteger sus intereses, por el contrario, es una lucha que debe unir a todos los peruanos y peruanas comprometidos con el país. No vamos a retroceder ni un solo paso para sacar adelante las reformas tan necesarias para el país.

Queridos peruanos y peruanas, este es el momento. Son ustedes los que realmente pueden cambiar esta situación. Fueron la indignación y el clamor ciudadano manifestados en las calles; fueron los honestos periodistas y medios de comunicación comprometidos; fueron ustedes quienes nos ayudaron a visibilizar los males que padecemos.

Sin ustedes, hoy probablemente el Perú no sería consciente de la existencia de las mafias que tomaron control de los poderes del Estado y que tanto daño nos causaron. Ustedes son los protagonistas de los más importantes cambios que está impulsando este Gobierno.

Por eso, hago un llamado a la ciudadanía para que, una vez más, nos pongamos de pie, juntos, avancemos en las reformas que el país necesita. ¡No permitamos que triunfe la impunidad! Tenemos un enorme desafío, el de construir las bases del Perú del Bicentenario. Si no lo hacemos, habremos perdido la oportunidad de dejar a nuestros hijos un país mejor. Estoy seguro de que cuento con su apoyo.

Cuenten ustedes con este presidente y su equipo para acompañarlos en esta lucha, y construir el Perú que nos merecemos.❖