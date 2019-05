Ciudadanos expresaron su rechazo a decisiones del Congreso

Su objetivo era llegar hasta la plaza Bolívar. Plantarse en las afueras del Congreso de la República y exigir la intervención del Ejecutivo a través de la cuestión de confianza. No portaban armas de ninguna clase, ni objetos que amenazaran la paz del lugar. Solo un coro de inconformidad e indignación ante las reiteradas denuncias por corrupción y las trabas de los congresistas a las ansiadas reformas política y judicial. Pero pese a ser una marcha pacífica, e incluso menos numerosa que en otras ocasiones, las autoridades les negaron el paso.

"¿Hay que ser fujimorista para que me dejes pasar?", cuestionaba un manifestante a un efectivo policial encargado de la "seguridad" de la marcha. "¿Por qué hace unos días sí dejaron que otro colectivo ingrese? ¿Acaso ellos tienen corona", increpaban con justa razón, en referencia a la marcha conservadora "Con mis hijos no te metas", que con la venia del fujimorismo ingresó y permaneció por varias horas en la citada plaza Bolívar.

A las 7:30 p.m. de ayer, sin embargo, los colectivos que exigían el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y el cierre temporal del Parlamento quedaron entrampados en el cruce de las avenidas Nicolás de Piérola y Abancay, a la altura del Parque Universitario.

Un fuerte contingente policial les impedía avanzar hacia la sede del Legislativo, donde la Comisión Permanente debatía que se investigue al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry.

Por más de una hora, mientras se definía una vez más el blindaje al fiscal Chávarry, los manifestantes pugnaron de manera pacífica por seguir avanzando. Ya lo habían hecho en el cruce de Paseo de la República y Paseo Colón, a la altura de la plaza Grau, donde las fuerzas policiales intentaron desviar su ruta programada.

"No es posible que nos nieguen el derecho de expresarnos. Al colectivo 'Con mis hijos no te metas' le permitieron llegar hasta la plaza (Bolívar), pero ha quedado demostrado que los derechos de los peruanos no se miden con la misma vara", dijo Víctor Huarancca. ❖

