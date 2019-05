Juan Sheput se pronuncia tras blindaje a Pedro Chávarry en Comisión Permanente

Al legislador Juan Sheput le encargaron en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales efectuar un informe sobre los casos irregulares que involucran al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry.

El parlamentario recomendó entre muchas cosas la destitución e inhabilitación del funcionario No obstante, hoy se desestimó dichos pedidos en la Comisión Permanente, se rechazó que Chávarry sea considerado miembro de una organización criminal.

A su salida de la mesa de trabajo, Juan Sheput se pronunció en una rueda de prensa sobre lo sucedido en la comisión. Calificó la situación como vergonzosa.

“Estamos pasando por un momento muy vergonzoso. Un informe técnico, objetivo, hecho con bastante profundidad y con profesionalismo, ha sido desechado por un voto de consigna. Pero yo creo que hay cosas positivas que debemos rescatar. En primer lugar, un puñado de bancadas, que con argumentos jurídicos, objetivos e identificados con la lucha contra la corrupción, hoy ha demostrado que tiene temple para enfrentarse a una mayoría que no tiene razones, sino simplemente la fuerza de los votos”, comentó Juan Sheput para Canal N.

“En un espejismo y en un autoengaño increíble se han negado a ver las evidencias muy graves que justificarían la destitución del fiscal Pedro Chávarry. [...] Esas bancadas en todo momento, sin necesidad de llegar al agravio han manifestado que las acusaciones contra el fiscal eran muy graves, pero lo de hoy es una victoria pírrica, una que no durará más de dos meses”, añadió.

Finalmente, detalló que seguirán luchando para un mejor sistema de justicia.

“Yo nunca he visto a un grupo político que tenga una victoria en base a votos y en lugar de manifestar alegría estén tristes con las caras largas como ahora vemos al fujimorismo. Eso demuestra que saben que están equivocados. [...] Van a tener que asumir su responsabilidad ante la ciudadanía. [...] La lucha recién empieza, no se va a claudicar, y de ningún punto de vista vamos a permitir que el sistema de justicia continúe en manos de los que no lo merecen”, sostuvo.