Gestión y cambio

La reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) publicada por La República muestra sugerentes resultados respecto a la agenda pública, algunos de los cuales revelan percepciones distintas a las de los actores políticos.

Por ejemplo, los ciudadanos siguen reconociendo el interés del presidente de la República en la lucha contra la corrupción (59%) en un porcentaje menor que hace meses, al mismo tiempo que advierte un bajo interés del Congreso en ese mismo rubro (25%).

Respecto a la reforma política, las críticas a la falta de voluntad política, considerando que el sondeo se realizó antes de la visita del presidente y el premier Del Solar al Congreso, los ciudadanos reparten, aunque de modo desigual, las responsabilidades, en el Ejecutivo (50%) y el Congreso (70%). Eso sí, el 82% identifica claramente a la Comisión de Constitución, en manos de Fuerza Popular, como el órgano que demora el debate.

En lo que se refiere al Gobierno, las críticas de los ciudadanos son precisas. El 57% manifiesta que no está́ tomando medidas para reactivar la economía, percepción que se incrementa en el centro y en el sur del país. Asimismo, a pesar de que sube el porcentaje de quienes creen que el presidente tiene un plan claro para el desarrollo del país (34%), un amplio 57% considera que no tiene ese deseado plan, un dato clave junto a otro: el 56% cree que no se preocupa por el desarrollo de las provincias.

A despecho de lo que señala la oposición, no obstante estas críticas, no se aprecia en la opinión pública la demanda de que el Gobierno se dedique exclusivamente a la gestión pública y deje de lado la reforma política. Al contrario, en los datos del sondeo se advierte incluso un reclamo de cambio, junto a un reconocimiento a Vizcarra como un gobernante democrático (49%).

No existe entonces una vocación ciudadana contra el cambio. Esta falsa contraposición reforma vs gestión pública no es obviamente popular. Al contrario, sondeos anteriores muestran un altísimo respaldo a las principales propuestas de reforma política, de modo que el abandono de estos cambios resume una posición adelantada de los sectores que sienten que serán perjudicados por estos.

Sin tomar en cuenta estas percepciones de la opinión pública, no ha dejado seducirse por una polarización maniquea, el fujimorismo y sus aliados dentro y fuera del Congreso enarbolan este único argumento contra la reforma. Queda claro, entonces, que están hablando por ellos mismos y sus intereses, pero no por los ciudadanos.