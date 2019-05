Un sismo muy fuerte pero menos destructor que el de Pisco

A las cuatro de la mañana, el alcalde del distrito amazónico de Lagunas, Arri Pezo, aún no podía recorrer su localidad para verificar los daños causados por un sismo de magnitud 8 porque estaba “en completa tiniebla”.

“Ha sido muy fuerte, desesperante. No se podía caminar, estábamos parados nomás dentro de mi casa”, declaraba a una radio nacional. También decía que su localidad contaba con un centro de salud sin infraestructura adecuada y que solo atendían con linternas. “Urge que se fijen en Lagunas”, solicitaba.

En ese distrito de Loreto se ubicó el epicentro del potente temblor que se sintió ayer a las 2:41 de la mañana en más de 9 regiones del Perú y llegó hasta Ecuador, Venezuela, Colombia y Brasil. “Este fue un sismo continental”, según expertos.

Lo que para Lima fue el temblor más fuerte después de Pisco en el 2007, para el país ha significado un fallecido, 12 heridos, 205 familias damnificadas y otras 238 afectadas. También 17 colegios afectados, 4 inhabitables, 12 centros de salud dañados, un puente vehicular colapsado y otro peatonal afectado, al igual que un reservorio de agua, según el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) hasta el cierre de esta edición.

Hugo Araujo, alcalde de la provincia loretana de Alto Amazonas, donde están ubicadas las localidades de Lagunas y Yurimaguas (las más afectadas por el sismo), detalló a La República que el primer distrito, integrado en su mayoría por la etnia cocama-cocamilla, goza de electricidad solo tres horas al día, no tiene comunicación terrestre con las principales ciudades y sus pobladores deben viajar más de 12 horas por río para llegar a Iquitos. “Hace más de 400 años viven aislados, esperando una carretera”.

El movimiento telúrico, cuyo epicentro se ubicó a 60 km al sur de Lagunas, tuvo una profundidad de 135 kilómetros. Esto último fue determinante para que su radio de percepción sea mucho mayor al de otros como el de Pisco, pero no igual de devastador.

“El sismo de ahora ha tenido la misma magnitud que el de Pisco, con la diferencia de que el del 2007 tuvo a una profundidad más superficial (39 km), por lo tanto, afectó la zona costera. En este caso ha ocurrido a 135 km, con un alcance muy grande, pero sin graves daños en la superficie”, explica Hernando Tavera, presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

En Yurimaguas y Tarapoto se alcanzó intensidades de VII y VI, cuando el rango máximo es de XII (la tierra se parte por la mitad). En Pisco, por ejemplo, se llegó a VIII.

“El de Lagunas ha sido el sismo más potente en los últimos cinco años”, indica el ingeniero geólogo Patricio Valderrama, del Centro de Monitoreo y Prevención de Rímac Seguros.

Pese a la alarma, el especialista aclara que la ocurrencia de este tipo de movimientos resulta normal en la ceja de selva. Sin embargo, a diferencia de otros casos, su potente magnitud ya ha cobrado una víctima. “El sismo se ha generado porque la placa de Nazca choca con el continente en la costa, se introduce por debajo –si deseas– de la cordillera y llega a alcanzar distancias tan largas, donde se encuentran Yurimaguas o Tarapoto”, indica Talavera, del IGP.

Esta zona ha liberado energía, pero no tiene ningún vínculo con el silencio sísmico de Lima. Precisamente en la capital, este último evento telúrico duró más de dos minutos.

Recuento de daños

Hasta el cierre de esta edición, la única víctima fue identificada como Darío Muñoz Banda, de 48 años, quien perdió la vida cuando una roca que se desprendió de un cerro impactó contra su vivienda en la comunidad de El Arenal, distrito de Huarango, provincia de San Ignacio, en Cajamarca.

En esa región también se reportó 11 personas heridas.

En ciudades como Loreto, San Martín, Amazonas, Áncash, Pasco, Junín, La Libertad y Huánuco también se reportaron daños en viviendas, centros de salud y carreteras. Según el Ministerio de Salud (Minsa), los 12 heridos proceden de Amazonas (3) y de Loreto (9), de los cuales dos fueron trasladados a Lima.

Testimonio en Loreto

En Yurimaguas (Loreto), Percy Pachas, quien vive junto a su esposa e hija de 9 meses en la urbanización Moralillos, narró a este diario que hubo cortes de luz hasta las 6 de la mañana y que varias casonas antiguas han sufrido graves daños.

“Yo vivo aquí desde el 2013, y nunca he sentido un temblor como este. Parecía no detenerse. Me hizo acordar al terremoto de Pisco, cuando yo residía en Ica”.

En esa región también se presentaron fisuras en las paredes del hospital Santa Gema –el principal de Alto Amazonas y Datem del Marañón–, donde ingresaron dos niños y un adulto heridos con contusiones y cortes en el cuero cabelludo. La alcaldía provincial reportó 40 viviendas afectadas, de las cuales 10 son inhabitables. También una fisura del tanque elevado de Seda Loreto, colapso de paredes en la calle Comercio y en la calle Mariscal Cáceres.

Viaje por deslizador

A tres horas por deslizador de esta localidad se encuentra Lagunas. Allí se reportan tres heridos, los cuales ya han sido dados de alta, y 20 viviendas colapsadas. También hay grietas en las calles y unos 30 metros del puerto ha sido arrasados por el río Huallaga. Los damnificados –detalla el alcalde de Alto Amazonas, Hugo Araujo– han sido trasladados a Yurimaguas o se les ha brindado carpas. “El jefe de defensa nacional nos ha dicho que este lunes o martes se declarará en emergencia todo el Alto Amazonas”, afirma.

Segundo Pinillos, director regional de salud de Loreto, detalla que tres postas en Santa Cruz (otro distrito de Alto Amazonas) han colapsado y no brindan atención. “En otros establecimientos no hay daños, pero sí en casas, en iglesias y casonas en el centro de Iquitos. Es la primera vez en la historia de esta ciudad que hemos vivido un sismo de este tipo. Me recordó al del 31 de mayo de 1970”.

Uno de los problemas que también provocó la alarma en la población fue el corte de fluido eléctrico en muchos sectores de Loreto. En zonas de Iquitos el problema duró 30 minutos y en otras como Yurimaguas obligó a que la empresa Electro Oriente active un plan de contingencia.

En el sector de Las Colinas, Requena, provincia de Loreto, colapsaron las paredes del recreo turístico ‘Las Colinas’. En el distrito de Capelo se dio la rotura de la tubería de un tanque de agua, así como el colapso de la pared de la sede municipal.

En San Martín

Hasta la tarde de ayer, en la región San Martín, el director del Instituto de Defensa Civil (Indeci), Jorge Velásquez, reportó el colapso de 75 viviendas en distritos como El Sauce, Lamas, Rioja y Yorongos. También registraba tres heridos con lesiones leves, los cuales ya eran atendidos en el distrito de Posic.

Sin embargo, los daños de este potente sismo no solo se sintieron en la Amazonía.

En la provincia de Celendín, Cajamarca, dos viviendas colapsaron en el barrio El Porvenir y Shuitute. En Bellavista (Jaén) y Magdalena se registraron deslizamientos. En San Ignacio, las líneas de conducción de agua afectaron el caserío Potrerillo.

En el caserío de Cruzpampa, al norte de Áncash, los pobladores advirtieron que el temblor se sintió con fuerza y que esto produjo rajaduras en varias viviendas. No obstante, no hubo víctimas mortales, ni heridos.

Además, el sismo provocó grandes rajaduras en carreteras como la de Cajamarca-Cajabamba. También hubo bloqueos a causa de deslizamientos en las vías que conectan Bagua con Chachapoyas; Tarapoto con Yurimaguas; y la carretera de penetración Pedro Ruiz, en Chachapoyas; así como la de Huaraz-Huari (Áncash).

Vizcarra y sus ministros

Tras el sismo, el presidente Martín Vizcarra llegó a Yurimaguas y con la ministras de Salud y Transportes, Zulema Tomás y María Jara, respectivamente, coordinó las acciones para atender a las personas afectadas e inspeccionar los daños de las vías de comunicación. Lo mismo hicieron el premier Salvador del Solar y el ministro de Vivienda, Miguel Estrada, en Tarapoto; así como la titular de la Producción, Rocío Barrios, en Loreto; y el ministro del Interior, Carlos Morán, en Ucayali.

Lagunas y el resto de la Amazonía esperan acciones. ❖

Importante

Este viernes 31 de mayo, a las 10 a.m., se realizará el Simulacro Nacional de Sismo (de 8.5 grados) y Tsunami (con olas de 10 metros de altura). Se espera la participación de la población ante los últimos hechos.

Más de 20 escuelas afectadas y también clases suspendidas

Al cierre de la nota, el COEN y el Minedu precisaron que había 21 colegios afectados (4 inhabitables); además de seis con daños en su infraestructura.

Especialistas apoyan técnicamente a los directores y se ha entregado 35 kits de soporte socioemocional, 345 de actividades lúdicas y 22.569 kits individuales.

El Gobierno Regional de la Libertad dispuso la suspensión temporal de clases en los colegios de los distritos de Bambamarca y Condomarca, en la provincia de Bolívar, tras el sismo.

Por otro lado, el Ministerio de Cultura informó que no se reportaron heridos ni daños materiales en las comunidades nativas awajún de San Martín y Datem del Marañón, así como en los grupos shawi y kukama de Yurimaguas, en Loreto.

Los eventos sísmicos más devastadores de los últimos 50 años

Yungay: 31-5-1970

El terremoto más destructivo de la historia del Perú ocurrió en la hoy desaparecida ciudad de Yungay, en Áncash. En ese lugar se reportó cerca de 70 mil muertos y 150 mil heridos. El movimiento telúrico de magnitud 8 ocurrió a las 3:23 p.m. del 31 de mayo de 1970, a 44 kilómetros al suroeste de la ciudad de Chimbote y a una profundidad de 64 kilómetros.

Lima y Callao: 3-10-1974

A las 9:21 a.m. del 3 de octubre de 1974 ocurrió otro terremoto de magnitud 8 que azotó Lima y Callao (además de toda la costa hacia el sur hasta Pisco). El movimiento telúrico duró alrededor de 90 segundos y dejó 252 muertos y 3.600 heridos. Las réplicas se prolongaron durante tres meses más. En La Molina, dos edificios de concreto armado colapsaron.

Arequipa: 23-6-2001

Esta vez fue el sur del Perú el que resultó más afectado por un fuerte terremoto de magnitud 8.4. Alcanzó una intensidad máxima de VIII y produjo un tsunami.

Pisco: 15-8-2007

A las 6:41 p.m., un sismo de magnitud 7.9, con epicentro en Pisco, Ica, dejó 595 muertos, cerca de 3 mil heridos y miles de damnificados. Los daños aún permanecen.

Loreto: 24-11-2011

Hace ocho años, la selva del Perú fue el epicentro de un sismo de magnitud 7. Ocurrió en Loreto, a 149 Km de profundidad. Dejó heridos y daños en casas y colegios.

Caravelí: 14-1-2018

Con epicentro a 40 kilómetros al sur de la ciudad de Caravelí, en Arequipa, se registró un sismo de 7.1. Se reportó dos fallecidos y 103 heridos. Debemos prevenir.

La clave

El Ministerio de Defensa dispuso que 6 aeronaves de la Fuerza Aérea apoyen en las acciones de respuesta e implementó un puente aéreo entre Yurimaguas y Tarapoto para el traslado de la población afectada mediante dos aviones Twin Oter.

TEMAS

Impresa