Marco Arana criticó a Yeni Vilcatoma por desinformar sobre el terremoto en Loreto

La parlamentaria de Fuerza Popular Yeni Vilcatoma fue muy criticada este domingo tras difundir en su cuenta de Twitter datos errados en el marco del terremoto sucedido en Loreto.

En la mañana de este 26 de mayo, Yeni Vilcatoma criticó la labor del COEN (Centro de Operaciones de Emergencia Nacional) debido a que supuestamente la institución no estaba ayudando a las personas damnificadas pese a ya haber amanecido.

La legisladora adjuntó una foto de la sede del Ministerio de Defensa (en donde estaba instalado el COEN) para fortalecer su premisa. Pero la entidad le respondió que sí están trabajando, pero que ahora tienen otra ubicación.

Tiempo después, Vilcatoma compartió imágenes de los daños materiales sucedidos en Loreto, mas una no pertenece al terremoto de dicho departamento, sino a uno de Iquique, Chile en 2014.

Una de las camionetas es Ford, una marca no muy usual en la selva peruana. No solo eso, la placa, si se acercan un poco, no corresponde a las usadas en Perú. Pero, dándole el beneficio de la duda, podría ser un turista que ha viajado en carro. pic.twitter.com/iIvAwSTqKY