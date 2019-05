Yeni Vilcatoma vuelve a atacar a presidente Martín Vizcarra

La congresista de Fuerza Popular Yeni Vilcatoma empleó su cuenta de Twitter para intentar arremeter contra el presidente de la República, Martín Vizcarra.

Fue un mensaje corto, pero provocador. Yeni Vilcatoma retuiteó una publicación de un medio que recogía las declaraciones de Martín Vizcarra sobre su reeleción.

"Soy una persona de palabra (no me reelegiré). Si quieren sacar una ley con nombre propio que diga que no puedo postular en 2021, que lo hagan. Esa decisión ya la tomé", había señalado el mandatario.

A su turno, la integrante de Fuerza Popular, en respuesta, lo calificó de mentiroso y que su palabra no tiene ninguna significación. "Pero si mientes con tanta facilidad. Tu palabra no vale nada", escribió.

Hace unos días, Vilcatoma también se refirió sobre el gobernante en una entrevista televisiva. Cuando le consultaron sobre su programa televisivo en el Congreso (financiado con el recurso de los peruanos), dijo que no atacaba al Ejecutivo y añadió que si quisiera hacerlo hablaría del caso Yahaira.

"Si yo hubiese querido atacar al presidente, habría hablado del caso Yahaira, del caso del hotel de Tacna. Si yo quisiera hacer uso de ese espacio del Congreso, había mucha información que habría podido difundir", comentó.

Por su parte, Martín Vizcarra no se ha pronunciado al respecto. Sus últimas entrevistas las ha enfocado en hablar sobre la reforma política, que -indica- es detenida por algunos parlamentarios, y por ello miembros del Ejecutivo decidieron no asistir a una sesión del Congreso en el que fueron invitados.

"El 10 de abril hemos presentado 12 proyectos de reforma política. Pasado un mes, nos dijimos que el avance no existe. Planteamos una reunión con los voceros de las diez bancadas, y todos dieron su mejor voluntad de llevarla adelante. Pero en menos de 24 horas -al día siguiente de la reunión-, sin mayor debate, envían al archivo la propuesta de la inmunidad parlamentaria. Por ello, el Ejecutivo consideró que ameritaba una protesta, pero respetuosa", manifestó Martín Vizcarra.