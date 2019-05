Walter Gutiérrez explicó por qué no acudió a la Comisión de Constitución

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, detalló el motivo de su ausencia en la Comisión de Justicia, a donde había sido citado luego de que solo 3 candidatos de 104 aprobaran el examen de la Junta Nacional de Justicia.

Walter Gutiérrez debía acudir a la comisión el martes, el mismo día que Martín Vizcarra llegó de manera inesperada al Congreso junto con el primer ministro, Salvador del Solar, y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos en señal de protesta por el archivamiento del proyecto sobre la inmunidad parlamentaria.

Por esa razón, los miembros de la Comisión de Constitución relacionaron ambas acciones y acusaron a Walter Gutiérrez de seguir órdenes de Martín Vizcarra.

"No he querido faltar el respeto a la comisión. Respetamos mucho esta instancia del poder del Estado. Pediría que no se interprete esta inasistencia en esa línea", expresó. Luego explicó:

"Lo que ha sucedido es lo siguiente. La comisión especial de la que yo formo parte tomó un acuerdo: pedirle al Congreso que tanto la Comisión de Constitución como la de Justicia sesionen conjuntamente, nos convoquen y nosotros íbamos a asistir", expresó.

De esta manera, rechazó que su inasistencia esté relacionada con la decisión que tomó el Ejecutivo de no asistir a la Comisión de Constitución, a donde habían sido citados para debatir la reforma política.