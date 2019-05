“Archivar definitivamente la inmunidad no ha sido la mejor señal del Congreso”

Habrá un nuevo concurso para completar la elección de miembros de la JNJ. ¿Qué garantiza que no volverán a quedar otra vez solo tres?

Nosotros hemos diseñado un concurso cuyo marco lo da la Constitución, en su artículo 155, y la Ley Orgánica, en el artículo 90. Nosotros dijimos que era indispensable hacer un perfil del funcionario que ocupe un asiento en la JNJ: Debe tener solvencia profesional, trayectora intachable, pero también algunas características, como conocer de derecho, del derecho administrativo sancionador, algo de la función pública y del sistema de justicia. El examen comprende todas esas materias y fue elaborado por las Universidades San Marcos y Católica en 80%, San Martín y San Agustín, el 20%. Y se hizo pesos: el 40% son preguntas básicas, el 30% de complejidad mediana, y el otro 30% con cierta complejidad. Desafortunadamente solo pasaron tres personas.

¿Cuándo lanzarán la nueva convocatoria?

En los próximos días. Este nuevo concurso será a nivel nacional, por lo menos en cuatro o cinco macrorregionesy vamos a pedir que se amplíe el plazo porque se puede pasar dos semanas después del 19 de julio, que establecía la ley. Por otro lado, se dice que lo más importante era la trayectoria profesional, eso se ve en la segunda etapa.

¿Bajarán el grado de complejidad del examen?

No es que lo vayamoa a bajar, de repente, y lo digo en condicional, vamos a dar algunas opciones al candidato para que de un conjunto de personas, que conocerá el día del examen, pueda escoger las que se acerquen más a su experiencia y especialidad. Pero hay conceptos básicos que debe saber...

Una preocupación del presidente del Poder Judicial era que no se presentaron juristas reconocidos. ¿Qué harán para promover su participación?

Hay cierto desapego y desconfianza del sector privado y la academia de acceder a la cosa pública. Nadie quiere complicarse la existencia y por eso muchas personas con cierta trayectoria piensan para qué me complico la vida en un cargo público donde voy a pasar por un callejón oscuro. El problema es cómo logramos incentivar a los mejores. No es que los que participaron no lo sean, y de hecho en el nuevo concurso los estamos invitando.

¿Cuándo jurarán los miembros de la JNJ?

Yo creo que con dos o tres semanas más del plazo original, podemos contar con una JNJ, siempre y cuando no ocurran otros contratiempos, en los primeros quince días de agosto.

El presidente Vizcarra cuestionó nuevamente la lentitud del Congreso en la reforma política tras el archivo en 24 horas del proyecto que modifica la inmunidad parlamentaria.

Ameritaba un amplio y profundo debate, participativo. Puede tenerse una u otra posición respecto a si era o no conveniente que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria sea decidido por la Corte Suprema, eso era debatible porque tiene que ver con el equilibrio de poderes. Lo que no admite discusión es que éste es un tema sensible, porque el derrotero de los últimos tres parlamentos revela objetivamente que se ha usado como un blindaje la inmunidad. Esto revela que había urgencia de hacer algunos cambios.

Entonces, ¿no está de acuerdo con su archivo?

Archivarlo definitivamente no ha sido la mejor señal, creo que era importante debatir y que concurrentemente, si no estaban de acuerdo con esa propuesta, presentar otra. Pero, simplemente archivarla y decir que con un reglamento se va a ver este tema, por lo menos la señal no es la adecuada.

Usted dijo que es necesario revisar la inmunidad...

Y me reafirmo. Esto tiene que ver con la esencia del modelo de control e independencia de poderes, como se pronunció ya el Tribunal Constitucional sobre este tema. Era ineludible tener un amplio y profundo debate porque es evidente que esto se ha malutilizado para favorecer a algunos oportunistas o delincuentes que llegaron al Congreso... El presidente, el Ejecutivo, ha mostrado su desacuerdo total, ha hecho un gesto político, pero creo que el Congreso debe continuar con el debate y dar muestras concretas en la reforma política.

En tema de plazos ¿es importante que las reformas entren en vigencia en el 2021?

Los proyectos que tienen que ver con reforma constitucional deben verse rápido, porque, de lo contrario, no se va a llegar al plazo. Y los que tienen que verse con la parte electoral, hay que tomar en cuenta que deben estar un año antes para que puedan implementarse para el 2021.

¿Urge que estén listos para entonces?

Es fundamental si queremos cambiar el país. Quienes conducen el país son los políticos, y la reforma tiene que ver básicamente con el Ejecutivo y el Congreso, y el proceso electoral que permite que lleguen al Ejecutivo y el Congreso.

¿Qué hacer con los cuestionados peajes? El alcalde ha anunciado que se renegociarán.

Lo que planteamos es que el Estado, en este caso el municipio, haga uso de la "cláusula de rescate", que está en el artículo 27 del contrato. El alcalde Muñoz ha dicho que se ha roto el equilibrio financiero, lo que quiere decir que es excesivamente oneroso para el Estado. A estas alturas nadie tiene dudas de que está salpicado de corrupción. Tanto Brookfield como Vinci, que ahora son los titulares, tendrían que haber hecho una ponderación de riesgos. Ellos han dicho que son contratantes de buena fe. ¿Sus abogados no se dieron cuenta de que esos contratos fueron ampliados a través de simples actas y no de adendas? Hay dudas de que sean contratantes de buena fe. Lo que quiero decir con todo esto es que sí hay razones para aplicar la cláusula de rescate y en función de eso sentarse a renegociar. ❖