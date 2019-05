Las frases más peculiares de Rosa Bartra para defender su informe Lava Jato

En el tiempo DE que la Comisión Lava Jato estuvo a cargo de Rosa Bartra, el monto destinado para el pago de trabajadores de este grupo investigador fue de 6 448 157.06 soles, de acuerdo a información oficial del Parlamento.

Los hallazgos encontrados por dicho equipo de trabajo dejó mucho que desear, pues no incluyó a Alan García y a Keiko Fujimori en su informe final. Rosa Bartra intentó argumentar en reiteradas ocasiones que no había encontrado pruebas suficientes para hacerlo.

Lo cierto es que con menos presupuesto, el Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía sí halló elementos de convicción suficientes para solicitar la prisión preventiva contra Keiko Fujimori y detención preliminar contra Alan García.

¿Cómo se defendió Rosa Bartra de las acusaciones de blindaje? Lo realizó con peculiares frases; aquí hacemos un recuento de algunas de ellas.

-5 de noviembre de 2018. Rosa Bartra aseguró días previos a que la mayoría fujimorista aprobara su informe final que no había encubierto a nadie en su trabajo.

"Esta ha sido una investigación, en la cual, de ninguna forma, ni se ha encubierto, ni se ha perseguido a absolutamente a nadie (…) esperamos que el Pleno del Congreso siga escuchando esta sustentación, para después pasar al debate", dijo la presidenta de la Comisión Lava Jato.

-11 de noviembre de 2018. Rosa Bartra comentó que hubo equidad en las investigaciones.

“Al señor Alan García lo hemos investigado exactamente igual que a todos los demás. Se le ha citado, asistió a 8 horas de interrogatorio (…) Se le ha levantado el secreto tributario, bancario, bursátil, se ha pedido a Registros Públicos el detalle de todas sus propiedades sociedades”, dijo Bartra a Cuarto Poder.

Lamentablemente, pese a haber interrogado por 8 horas a Alan García y también haber hecho lo propio con Luis Nava, no recomendó que el expresidente fuera incluido en el informe.

-19 de noviembre de 2018. No es una congresista que sospecha.

"No estoy acá para sospechar, no soy el Ministerio Público. El Congreso no es el Ministerio Público. Nosotros, en el marco de una hipótesis, tenemos sospechas. [...] Todo lo que llegue después no se puede decir que no se vio sencillamente porque no lo conocía ni el fiscal", señaló.

-17 de diciembre de 2018. Rosa Bartra imagina que los fiscales son políticos y están haciendo campaña para seguir en sus funciones.

“Creo los fiscales están haciendo una campaña para permanecer en el cargo, si hay cosas que nos parecen sospechosas”, sostuvo.

-21 de febrero de 2019. Exigencias a José Domingo Pérez. Le pide que muestre pruebas sobre sus logros en caso Alan García.

"Espero que el titular de la carpeta de investigación que es el fiscal José Domingo Pérez nos muestre algo concreto. ¿Qué está haciendo? ¿no ha firmado un acuerdo? ¿no ha interrogado?. Le exijo al fiscal José Domingo Pérez que muestre las pruebas que incriminan a Alan García", dijo Rosa Bartra a la prensa.

Lo que se estima en realidad es que con el presupuesto que tuvo el Congreso, el Ministerio Público pudo haber hecho un trabajo más ágil.

-16 de abril de 2019. Reitera que se investigó a todos por igual.

"Lo hemos investigado igual que a todos [...] Espero que el Ministerio Público haciendo su trabajo pueda encontrar la evidencia necesaria para poder sancionar a quien ustedes desean que el Congreso lo haga", declaró.

-26 de abril de 2019. Los millones de folios que tiene la Comisión Lava Jato sobre las coimas de las constructoras brasileñas a distintos políticos en el país.

"Yo no voy a calificar eso porque todos pueden sacar sus conclusiones, pero ¿cuál es la novedad? ¿Qué es lo que no hayamos conocido antes ya? Y encima de eso dicen que van a dar los documentos que corroboran esto más adelante...4000 folios, sería bueno recordar que en la comisión investigadora hay más de un millón que pueden usar y están a su servicio", comentó.

Esas palabras las dio en el marco del interrogatorio que realizaron los fiscales a Jorge Barata en Brasil. En ese millón de folios que comentó tener no hay ninguno sumamente contundente como para responsabilizar a Alan García o a Keiko Fujimori.

-30 de abril de 2019. Sobre la confesión de Atala (que señala que él terminó entregando el dinero de los sobornos a García), Rosa Bartra apuntó que ello es recién información nueva.

"Los elementos de convicción acaban de aparecer el día de hoy, hasta ayer no había ningún nexo que vincule directamente al expresidente Alan García con la posibilidad de alguna recepción de dinero, no la tenía nadie, de hecho tampoco la tenía el Ministerio Público", dijo Rosa Bartra.

Vale recordar, que el 6 de diciembre de 2017, la Comisión Lava Jato citó a Luis Nava y le preguntó si había recibido en Palacio a Miguel Atala. Luis Nava declaró que el exdirectivo de Petroperú sí lo visitaba, pero era solo para almorzar juntos. Luego de la pregunta, Rosa Bartra cambió de tema; es decir, tuvo la oportunidad de poder averiguar más sobre Atala, pero no lo logró.

Cabe resaltar que Rosa Bartra aún no ha hablado con la prensa sobre los 6 millones que gastó su comisión.