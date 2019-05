RMP sobre caso Heredia: "Esto es un hecho controvertido para la Fiscalía”

RMP habló de las declaraciones Leo Pinheiro y otro colaborador eficaz, quienes han revelado una ‘contratación de favor’ de Rocio Calderón, amiga Íntima de Nadine Heredia, por parte de OAS.

“De acuerdo a esta información Rocio Calderón es contratada por OAS a razón de 10 mil dólares mensuales por 18 meses, año 2009 -2010”, comentó.

La abogada explicó que el testigo presume que este dinero se entregaba a Nadine Heredia para que se acopiara a la campaña de Ollanta Humala, lo cual ha sido negado rotundamente por la defensa de la expareja presidencial asegurando que Calderón puede demostrar su vínculo laboral.

“Los elementos esenciales a considerar en este caso es que Rocio Calderón no era funcionaria pública, no tenía relación con el Estado y OAS no tenía ningún contrato con el Perú”, detalló.

La conductora de RTV precisó que estos nuevos indicios no serán añadidos a la acusación actual y, por tanto, se abrirá otro expediente para el caso OAS.

Por otro lado, recalcó que los aportes de campaña no implican lavado de activos, no obstante, se deberá discutir si un ‘contrato de favor’ constituye delito.

“Esto es un hecho controvertido para la Fiscalía”, manifestó.

Además, resaltó que se debe definir si la Heredia como esposa del presidente de la República tenía el cargo de funcionaria pública.

“¿Es la primera dama funcionaria pública? ¿Hay delito de lavado por contratos que se pagan si que haya prestación de servicios”, cuestionó.