Southern: Antes se podía hacer cosas que ahora son inaceptables

El actual vicepresidente de Finanzas de Southern, Raúl Jacobs, dio una breve declaración sobre lo revelado por La República en el reportaje "Southern y los humos en el valle de Tambo". Dijo que la actual gestión, con grupo México a la cabeza, tiene una visión por la integración vertical de sus operaciones. Y lo primero que se hizo fue invertir en la modernización de la fundición de Ilo, para ello se destinó 600 millones de dólares; se le consideró la principal inversión ambiental del Perú, con estándares de alta calidad. Sobre la administración norteamericana de Southern, dijo que no podía responder.

¿No cree que ese sea un pasivo porque ahora la gente no acepta Tía María?

Eso ocurrió hace tantos años que las personas son distintas. Entiendo que haya algunos que lo recuerden y eso les genere alguna molestia pero lo único que podemos ofrecer es una mirada hacia adelante.

¿Por qué no hubo la indemnización en el valle de Tambo?

Entiendo que hubo un juicio y la parte demandante lo perdió. No conozco los detalles, en ese entonces yo no trabajaba en la empresa.

¿Hubo un error de la administración anterior en no asumir esa responsabilidad?

No... no. Era un mundo distinto, antes se podía hacer cosas que hoy son inaceptables. Antes se podía ir al cine y fumar, ahora no.

¿Pero hubo un error en no asumir ese pasivo?

No, en ese momento hubo una acción legal, además se demostró que no hubo contaminación en el valle de Tambo, por lo tanto, no procedía la indemnización.

Hay informes de Contraloría que decían lo contrario...

Ese tema lo desconozco.

(Texto Wilder Pari)