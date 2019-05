“La inmunidad deberíamos eliminarla por completo”

Para la legisladora Patricia Donayre la inmunidad parlamentaria debería eliminarse porque no ha servido para garantizar un adecuado rol fiscalizador en el Congreso, sino para generar impunidad en investigados. También aseguró que el programa de TV de su colega Yeni Vilcatoma sí genera gasto público.

El jueves la Comisión de Constitución archivó la propuesta del Ejecutivo respecto a que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria sea resuelta por la Corte Suprema.

En Colombia y Reino Unido se eliminó la inmunidad parlamentaria. Deberíamos seguir su ejemplo. No regularla, sino retirarla por completo para no estar en estas situaciones de interpretación. Pero la Comisión de Constitución hizo debatir proyectos donde no se elimina la inmunidad, simplemente cambió el mecanismo. Y presentaron un predictamen agregando que si en 60 días el Congreso no responde la solicitud de la CS se entiende que la inmunidad fue levantada. Pero acordaron archivar su propio predictamen.

Con esta decisión, la lectura ciudadanía es que hay blindaje a congresistas procesados.

El blindaje viene de tiempo atrás. Hemos pedido, tanto vía proyecto de ley o iniciativa ciudadana, eliminar la inmunidad. Pero el resto de parlamentarios han abogado por mantenerla. Estamos solos.

Hay parlamentarios que alegan que retirarles la inmunidad afecta a su rol fiscalizador. ¿Es cierta esta figura?

Lo veo como un mecanismo para protegerse. Porque la inmunidad es contra la persecución política, no del delito. Entonces, ¿cuál es el sentido de que investigando a alguien se me acuse por un delito? No creo que por ahí vaya el sustento. La única inmunidad que yo mantendría sería la de opinión, pero no la de arresto y de proceso.

Con base en la inmunidad de opinión varios parlamentarios tienen graves expresiones que en cualquier ciudadano ameritaría una querella.

Pero ojo, es en el ejercicio de la función parlamentaria. Si yo voy a despotricar de ti en otro escenario tampoco me va a proteger la inmunidad de opinión.

En este contexto sería complicado, por ejemplo, que se levante la inmunidad de proceso a los legisladores investigados por su presunta pertenencia a "Los Temerarios del Crimen".

Así es. Habrá que ver qué pasa si se da esta modificación con 60 días de plazo. La verdad, si ya estamos en esta situación, en el peor de los casos deberían ser 30 días (para que el Congreso levante la inmunidad a solicitud del Poder Judicial). Porque esos 60 días van a ser hábiles y se van a convertir en 100 más feriados y recesos. Creo que deberíamos ser más conscientes.

Vilcatoma y Chávarry

¿Qué opina sobre el programa televisivo de Yeni Vilcatoma? Ella dijo que este espacio no genera gasto público. ¿Es cierto?

Para mí ha sido una sorpresa saber que ella tiene un programa de TV en el Legislativo. Desconozco si los parlamentarios están facultados para eso. Lo sabremos si al congresista Richard Arce le responden de forma positiva su solicitud de tener espacio televisivo. Las opiniones políticas podemos manifestarlas en medios de comunicación ajenos al Parlamento. Todos tenemos la presunción de que el canal subsiste con fondos del Congreso.

Por otro lado, el fiscal Pedro Chávarry ha vuelto a denunciar una presunta injerencia del presidente Martín Vizcarra en el Congreso, luego de ser denunciado por la fiscal Zoraida Ávalos.

El exfiscal de la Nación es una persona que se ha visto fortalecida en base a un mecanismo de protección que él parece sentir; no sé si a nivel parlamentario se sienta intocable. Lamentablemente, tenemos normas que nos atan a que estas denuncias puedan verse con la prontitud que ameritaría por el interés que se tiene. Si los cargos son diferentes. ❖