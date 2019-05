Janet Sánchez sobre denuncia en su contra: "Me allano a cualquier investigación"

Tras una denuncia en su contra, la congresista de Peruanos por el Kambio, Janet Sánchez, aceptó su error al que calificó de "involuntario por ignorancia". Un dominical reveló que la también presidenta de la Comisión de Ética había cobrado doble en semana de representación en el 2017.

La legisladora detalló que en noviembre del año en mención fue invitada a un evento durante la semana de representación, por lo que cobró por viáticos y el bono de 2 800 soles sin haber asistido a la jurisdicción por la que fue electa.

"Efectivamente en el 2017 en semana de representación fui invitada a Brasil. Yo no sabía que solamente debía representar solo en mi jurisdicción. (...) esto ha sido u error totalmente involuntario", declaró para RPP Noticias.

Sánchez señaló que se el dinero del bono de representación en marzo del presente año, tras darse cuenta del error. Agregó que por transparencia se informó cada actividad que realizó en la fecha cuestionada, sin considerar que era una falta.

Consideró que esta denuncia es motivada posiblemente para que se entorpezcan las investigaciones en el grupo parlamentario que preside.

La parlamentaria indicó que no tiene ningún problema con que se le investigue y que no se aferra al cargo de presidenta de la comisión.

"Yo no me aferro al cargo. Lo que sí no voy a permitir es que se use como pretexto este tema para, por lo menos, distraer o entorpecer las investigaciones que se vienen dando en la Comisión de Ética", señaló.



Reiteró que no tiene nada que temer porque el hecho nunca fue premeditado "por eso puedo tener autoridad y con la cabeza en alto para decirlo".