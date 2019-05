Yeni Vilcatoma: "Han lanzado al estrellato un programa humilde" [VIDEO]

La tercera vicepresidenta del Congreso, Yeni Vilcatoma, salió al frente de las criticas por el programa de televisión que conduce y que es emitido a través de la señal del Congreso. La legisladora de Fuerza Popular no desaprovechó la oportunidad por la atención que ha tenido.

"No quiero empezar sin antes de agradecer todas las mujeres de reconocimiento y de saludo a a la existencia de este humilde programa que ha buscado luchar contra la corrupción. Todas las expresiones nos han servido de un aliciente para continuar", dijo Vilcatoma a RPP.

"Yo les agradezco, porque lo que han hecho es lanzar al estrellato un programa humilde, sencillo, de media hora, que solamente se valía del material que recogíamos con las denuncias de corrupción. Para mí es un gran esfuerzo, porque yo no soy periodista, yo no tengo las cualidades de los periodistas de muchos medios de comunicación", agregó.

La congresista volvió a remarcar que su programa no le cuesta dinero al Estado, pese a que el periodista Jaime Chincha le demostró lo contrario. “Sin corrupción” no le cuesta ni un sol al Estado y cumple con difundir las denuncias del ciudadano que se reciben a traves de la Oficina de Enlace. Claro, a algunos eso no les gusta. Gracias por la audiencia y seguiremos recibiendo las denuncias, escribió Vilcatoma en su Twitter.