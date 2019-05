Rosa Bartra: "No sería presidenta del Congreso antes que Cecilia Chacón”

La congresista de Fuerza Popular Rosa Bartra señaló tajantemente que de ninguna manera sería presidenta del Parlamento antes que su colega de bancada Cecilia Chacón. Según explicó, la mencionada congresista es la mejor carta que tiene el fujimorismo para este cargo.

Al ser consultada si sería la candidata de su partido político, la legisladora precisó que el tema de la Mesa Directiva no se ha tocado en su bancada pues recién lo verán en el mes de julio. Además, recalcó estar concentrada en su trabajo como presidenta de la Comisión de Constitución. "No he pensado, de ninguna manera, en ese puesto", sostuvo.

Tras ello, dijo lamentar que Cecilia Chacón haya descartado postular a la Mesa Directiva del Congreso. "Yo creo que es una persona con muchísima experiencia, tiene tres periodos en el Parlamento, ha ocupado todos los cargos que pueden haber en el Congreso y estoy segura que sería una excelente presidenta del Congreso. Yo espero que lo reconsidere", señaló en entrevista a Canal N.

Al preguntarle si Daniel Salaverry iría a una reelección congresal, Rosa Bartra solo atinó a decir que "no estaba en su cabeza". Sin embargo, respecto a la labor que podrían desempeñar en el cargo los parlamentarios Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) y Juan Sheput (Concertación Parlamentaria), Bartra agregó que los dos serían excelentes presidentes en un nuevo periodo del Congreso.

"Considero que los 130 congresistas, cualquiera de ellos puede ocupar la Presidencia del Congreso. No tengo de ninguna manera capacidad de veto sobre alguno de mis colegas", remarcó.

Finalmente, Rosa Bartra negó que Fuerza Popular tenga un 'coqueteo' con Juan Sheput. Esto a fin de que exista una lista multipartidaria y el fujimorismo aún se mantenga en la dirección del Congreso.