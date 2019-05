Proponen que se investigue a Glave por vínculos con Susana Villarán

Tras la confesión de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán sobre que recibió dinero de las empresas Odebrecht y OAS, los congresistas Rosa Bartra (Fuerza Popular) y Humberto Morales (Frente Amplio) pidieron que también se investiguen a sus allegados.

En ese sentido, los congresistas coincidieron en que la congresista de Nuevo Perú, Marisa Glave, quien se desempeñó como regidora, debería colaborar de manera voluntaria con las investigaciones.

"Yo considero que la congresista Marisa Glave de motu proprio debería colaborar con esta investigación", dijo Rosa Bartra. "De pronto no se quiera esto disfrazar en un supuesto aporte de campaña con un objetivo muy heroico de salvar al Perú de los corruptos y no conozcamos qué es lo que hubo realmente detrás de este gran latrocinio", añadió.

"Me parece que fue regidora (Marisa Glave), también tiene que explicar porque la función de los regidores en los municipios y en los gobiernos locales es la función similar a la parlamentaria, tiene una función de fiscalización”, expresó por su parte Morales.

Marisa Glave se pronunció sobre campaña de Susana Villarán

Tras las declaraciones de Jorge Barata, la legisladora Marisa Glave declaró que siente rabia por lo dicho sobre Susana Villarán y manifestó que le gustaría que otra fuera la realidad de la campaña en la que participó activamente tuvo otro tipo de financiamiento.

"Me gustaría estar en la situación decir que no, que se hizo de manera diferente, pero no puedo. Esa es la realidad, porque en este momento, lo que estamos viendo, y la rabia que sí siento, y que sé que mucha gente siente, tiene que ver que con esta sensación que no cambio nada después de la transición. Cambiaron modales democráticos, pero no la estructura corrupta", expresó.