La vez que Susana Villarán dijo que "no aceptaría plata de grandes para no pagar favores"

La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, reveló el sábado 11 que tenía conocimiento que las empresas constructoras brasileñas Odebrecht y OAS realizaron aportes a su campaña contra la revocatoria.

"Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del NO a la Revocatoria. Tomamos la decisión José Miguel Castro y yo de procurar y aceptar los fondos de campaña", manifestó Susana Villarán.

No obstante, agregó que no sabía que dicho dinero provenía de fondos ilegales por parte de las compañías extranjeras y que le pide disculpas a todos los limeños.

"Reafirmo lo que he dicho siempre: Que no hemos recibido coimas, que no hemos hipotecado el interés público a empresas privadas y que jamás se han hecho adendas a la medida de los intereses de estas empresas a cambio del aporte económico dado.

Pido perdón a todas aquellas personas a quienes no pude decirles la verdad que estoy diciendo hoy y les agradezco su aporte invalorable a la ciudad de Lima", comentó.

Por otro lado, a través de internet, el periodista Marco Sifuentes compartió una entrevista que le realizó a Susana Villarán poco tiempo antes de los comicios electorales 2010 (en el que venció a Lourdes Flores Nano). En ella dice que no aceptaría "dinero de grandes".

"Nosotros no aceptamos plata grande porque después pagamos favores grandes, no queremos. [...] No es un prejuicio, es un problema muy serio de la política peruana; ese tipo de padrinos después de la cobran muy cara contra la gente", señaló Susana Villarán.

acabo de leer la "confesión" de @SusanaVillaran y solo me he indignado más. es un excelente ejemplo de un visión elitista de la política y de un desconocimiento muy profundo de las consecuencias de la corrupción. viene rant: — 🕳️ Marco Sifuentes (@ocram) 12 de mayo de 2019

La exautoridad edil podría cumplir 36 meses de prisión preventiva tras pedido y tesis fiscal. El lunes se realizará 13 la audiencia al respecto.