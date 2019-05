Las frases de la semana: mira las opiniones políticas más controversiales [FOTOS]

Susana Villarán

La exalcadesa de la Municipalidad de Lima, Susana Villarán, reconoció haber recibido dinero de Odebrecht y OAS para sus campañas electorales. Sin embargo señaló que se aceptó el dinero "para de darle gobernabilidad a Lima”

“Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del no a la revocatoria. Tomamos la decisión José Miguel Castro y yo de procurar y aceptar los fondos de campaña”, declaró Susana Villarán.

George Forsyth

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, se pronunció tras el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por los presuntos aportes ilícitos que habría recibido de Odebrecht y OAS para sus campañas.

El burgomaestre, quien apoyó la campaña del 'No a la revocatoria', se mostró sorprendido por las revelaciones en torno a este caso y dijo que "los que hayan sido culpables que se vayan a la cárcel".

Salvador del Solar

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador Del Solar, cuestionó que la Comisión de Constitución del Congreso de la República apruebe un cronograma en el que no le dio prioridad a los proyectos de reforma política que presentó el Ejecutivo.

"La reforma política es una herramienta para cambiar a este país de cara al bicentenario. No darle prioridad a los proyectos que ha mandado el Ejecutivo es enterrar la reforma política. Lo que parece decir es que no les interesa la reforma política, y si no les interesa, mejor que lo digan abiertamente", agregó.

Tamar Arimborgo

La congresista de Fuerza Popular, Tamar Arimborgo, durante la interpelación a la ministra de Educación, Flor Pablo Medina, criticó la política de enfoque de género y arremetió contra el Ejecutivo. Se refirió también a la función del sexo.

"Porque poniendo las cosas en su lugar, la función biológica del sexo y de su anatomía orgánica es la reproducción y no el placer, siendo este solamente subsidiario a la función primera en concordancia", dijo.

Susel Paredes

La gerente de fiscalización de la Municipalidad de La Victoria, Susel Paredes, criticó el comportamiento de los congresistas durante la interpelación a la ministra de Educación, Flor Pablo.

"Es una vergüenza para el país. El nivel de los congresistas es infraterrenal y solo me merece decir que me da dolor que quienes hagan leyes tengan ese nivel de desinformación. Es una tragedia para el país tener esos congresistas", declaró.

Marisa Glave

La congresista de Nuevo Perú, Marisa Glave, considera que la bancada Fuerza Popular no debe volver a presidir la Mesa Directiva del Congreso. Agregó que los aliados del fujimorismo, como el grupo Concertación Parlamentaria, tampoco.

"Me parece triste el rol que está cumpliendo el señor Sheput, cuya bancada donde está el señor Rosas y el señor Olaechea. Se ha vuelto prácticamente un espacio de alianza con Fuerza Popular bloqueando cosas o incluso teniendo posiciones", sostuvo.

Martín Vizcarra

El mandatario Martín Vizcarra criticó el trato que recibió el ministro del Interior, Carlos Morán, y a los oficiales de la Diviac de parte de los congresistas de la Comisión de Defensa. Fueron interrogados por la operación policial contra Alan García.

"Este Gobierno va a respaldar al Policía, y lo va a hacer incluso cuando tenga que enfrentar procesos legales para cumplir su función", manifestó Vizcarra.

Carlos Morán

El ministro del Interior, Carlos Morán, protestó por el trato a la Policía Nacional en la Comisión de Defensa del Congreso, en la que los agentes explicaron su intervención en el operativo para detener a Alan García.

"¿Qué culpa tiene la Policía de que en estricto cumplimiento de un mandato judicial tiene que intervenir a delincuentes de cuello y corbata? ¿Qué culpa tiene de que estén inmersos en ilícitos penales políticos connotados?¿Qué culpa tiene esta división tan satanizada y su jefe, tan vilipendiado y atacado, de trabajar con la fiscalía, con el equipo Lava Jato?", dijo Morán.

José Luis Lecaros

El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, destacó la labor del organismo autónomo que dirige, a raíz de las últimas sentencias contra personajes de diferentes tiendas políticas involucrados en presuntos casos de corrupción.

"Todos son iguales ante la ley. Los que antes eran poderosos ahora están siendo juzgados y recluidos en penales sin importar el cargo que tuvieron o la influencia que pudieron tener. Otra reflexión es que el crimen siempre se paga. Ya no hay crímenes que quedan ocultos", agregó.