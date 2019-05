El no sigue siendo no

El Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía ha pedido 36 meses de prisión preventiva para la exalcaldesa de Lima Susana Villarán y para varios de los investigados a los que considera, junto a ella, miembros de una organización criminal que habrían cometido varios delitos, entre ellos, cohecho pasivo propio y lavado de activos.

El caso Villarán no es nuevo. Las investigaciones han progresado notablemente, nutridas por los procesos de colaboración eficaz de los exfuncionarios de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, que operaron contratos con la comuna limeña en la administración de Villarán. Los datos acopiados hasta ahora indican que la exalcaldesa y su entorno recibieron hasta 10 millones de dólares para la campaña por el No –en el proceso revocatorio del año 2013– y para la campaña municipal del año 2014.

Las evidencias de la Fiscalía son contundentes, sobre todo en relación a la campaña por el No del año 2013. Ello no implica que esta opción no fuese en ese momento democrática y ética. Al contrario, a la luz de los hallazgos, el voto ciudadano que defendió los valores de la transparencia y la ética pública contra un sector dispuesto en derribar una administración incómoda a sus intereses fue también traicionado.

No está demás decir que en ese punto existe para los investigados una doble responsabilidad: la judicial, que está en proceso, y la política, que sanciona el abandono consciente y premeditado de los principios y valores que, precisamente, se proclamaba combatir. Los electores, por supuesto, no sabían que, para defenderse, la administración Villarán había recurrido a esas prácticas que decía rechazar.

Las evidencias de la Fiscalía echan luces sobre este deleznable proceder, pero no ensombrecen la demanda de transparencia de los gobernantes, sea cual fuese su signo ideológico o el cargo que ostentan. No sigue siendo no, porque es la resistencia a la corrupción en donde esta se encuentre, de modo que los actos ilegales de la administración Villarán no convierten en legales y transparentes los actos de los personajes de la política peruana que ahora se investiga.

Con la corrupción, el mal de muchos no es consuelo. Como se ha señalado desde el inicio de los procesos anticorrupción, la ley debe ser para todos y nadie puede exhibir privilegio o razón de impunidad. Así como sucede con los derechos y libertades, la corrupción no tiene ideología. Los responsables de estos actos y otros que se investigan y juzgan deben asumir su responsabilidad.