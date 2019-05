“Si no hay reforma política, no habrá gobernabilidad, ni una democracia sólida y estable”

El titular de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Mesías Guevara Amasifuén, se sumó al coro de voces que piden que el Congreso de la República, apruebe con celeridad las reformas políticas, y que lamentablemente, le resta importancia; porque si aquello no sucede, no habrá gobernabilidad, ni una democracia sólida y estable.

El también gobernador regional de Cajamarca, subrayó en sentido que los legisladores, más que escuchar al presidente de la República, lo que tiene que hacer el Congreso es escuchar al pueblo, “el pueblo quiere las reformas con suma urgencia y ahí creo que los congresistas tienen que ser reflexivos, coherentes con el desarrollo de nuestro país.

Además, sostuvo “porque si no hay reformas políticas, no habrá gobernabilidad, ni una democracia sólida y estable y, eso al final ¿a quién repercute? a todos los políticos, son solo al presidente de la República; ya es tiempo que estas reformas políticas se dé, más allá de la insistencia o el deseo del presidente Martín Vizcarra”.

Guevara, no dejó pasar por alto el caso del ex congresista y ex comandante general militar, Edwin Donayre, porque lamentablemente el Ejército Peruano, como institución siempre ha estado sujeto a cuestionamientos y no solo ellos, sino también hay otros como Hermosa Ríos, Villanueva Ruesta, pero sin embargo hay muchos más, el propio general Chacón; en ese sentido en los últimos 30 años, el Ejército, ha sido mancillado en su honor y los nombres de grandes héroes, como Bolognesi y Cáceres.

El levantamiento de la inmunidad fue muy tardío, porque Donayre, siempre fue blindado groseramente, por eso es que le dieron tiempo que esté prófugo.