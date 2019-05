fiscalía: así funcionó la red de susana villarán

Con el objetivo de continuar al mando de la Municipalidad de Lima, la exalcaldesa Susana Villarán fue "la cabeza y líder" de una organización presuntamente "criminal" que recibió fondos ilícitos para sus campañas electorales, según la tesis del fiscal Carlos Puma.

El integrante del Equipo Especial Lava Jato sostiene que los US$ 10 millones que recibió Villarán de la Puente por parte de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, fueron a cambio de beneficios en la gestión municipal.

Según la acusación fiscal, en enero de 2013, la Municipalidad de Lima y la empresa Rutas de Lima S.A.C. suscribieron el contrato de concesión de dicho proyecto. Odebrecht era accionista. En el caso de OAS, en febrero de 2013 se firmó la adenda N° 1 del proyecto Línea Amarilla que permitió la ampliación de la concesión de peajes a 40 años. El dinero que sirvió para financiar las campañas del No a la revocatoria y la reelección en el 2014 habría sido recibido y administrado a través de personal de confianza de la exalcaldesa.

Organización

"Susana Villarán disponía la realización de determinadas actividades en el marco de su gestión como alcaldesa, y de las campañas por el No a la Revocatoria y Reelección", se lee en el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra Villarán y otros.

En el documento al que tuvo acceso La República, el fiscal Puma le imputa los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo propio y lavado de activos.

Para cometer las actividades ilícitas, indica el fiscal, Susana Villarán hizo uso de su cargo como alcaldesa para designar en puestos estratégicos a funcionarios en el municipio.

Al mismo tiempo, involucró a dirigentes de Fuerza Social y Diálogo Vecinal "para efectivizar sus actividades ilícitas tendientes a camuflar dinero maculado de Odebrecht y OAS".

La Fiscalía apunta a que Susana Villarán, apoyada en su entonces gerente municipal José Miguel Castro, ejecutó acciones con la intención de "perpetuarse en el poder".

La presunta organización dirigida por Villarán y Castro habría involucrado a otras 15 personas, entre exfuncionarios de la municipalidad y militantes de los partidos señalados. Unas 17 personas en total.

De acuerdo a la estructura presentada por el fiscal Puma al Poder Judicial, cada una de las campañas electorales tuvo actores con funciones definidas.

Castro era el encargado de pedir el financiamiento a Odebrecht y OAS. Así lo han revelado los exejecutivos de estas empresas ante la fiscalía peruana y otros colaboradores eficaces. Además, en el pedido de prisión preventiva en su contra, se consignó el registro de sus llamadas telefónicas al publicista Luis Favre.

Según la acusación, Domingo Arzubialde, quien ocupó el cargo de gerente de Promoción de la Inversión Privada en el municipio, nombrado por Villarán, era el encargado, dentro de la presunta red, de las adendas y contratos sobre Vías Nuevas de Lima y Línea Amarilla, de Odebrecht y OAS.

El nombre de Gabriel Prado Ramos también aparece en la distribución de funciones. Se desempeñó como gerente de Seguridad Ciudadana, pero en el expediente fiscal figura como el beneficiario de una cuenta abierta en la Banca Privada de Andorra, donde se depositaría dinero ilícito.

En cuanto a Marco del Mastro Vecchione, trabajó hasta el 2014 como especialista en Cooperación Internacional de la Gerencia de Planificación, y al mismo tiempo fue el fundador de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana, destinada a recibir los fondos ilícitos para la campaña por el No a la revocatoria, según la Fiscalía.

Cecilia Lévano de Rossi, Guillermo Loli Ramírez, Jorge Torres Padilla y Daniela Maguiña Ugarte también son involucrados en la administración de la asociación.

Luis Gómez Cornejo, para quien la Fiscalía también ha pedido prisión preventiva, es sindicado como el receptor del dinero de la Caja 2 de OAS, que ingresaba al país mediante doleiros, operadores ilegales que esconden la ruta del dinero. Fue miembro de Diálogo Vecinal y persona de confianza de Villarán y Castro, también tuvo a su cargo el manejo de dinero para la reelección.

Marco Antonio Zevallos fue regidor de la Municipalidad de Lima y responsable legal de la campaña por el No. La Fiscalía indica que fue el encargado de remitir información falsa al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para ocultar la procedencia ilícita de los fondos. Él habría cumplido la misma función para la campaña de la reelección de Villarán.

El fiscal Puma también ha pedido prisión preventiva contra Óscar Vidaurreta Yzaga, de la empresa de publicidad Ogilvy, a quien se le imputa haber recibido dinero de OAS para la campaña del No, a través de dicha compañía.

César Meiggs Rojas, según la Fiscalía, utilizó sus empresas CMR y Generación para recepcionar fondos ilícitos de OAS, mediante contratos ficticios. El dinero era para la campaña de la reelección. También tiene un pedido de prisión preventiva.

ARTISTAS DEL NO

El pedido fiscal dice que la empresa FX Comunicacao tuvo un rol activo en la campaña por el No y grabó varios spots publicitarios en el que no solo aparecían Susana Villarán, sino también artistas como Gustavo Bueno, Mónica Sánchez, Cristhian Thorsen, Magaly Solier y Julio Andrade. Según el fiscal, los artistas habrían sido contratados por Villarán, “advirtiéndose aquí también una forma de contraprestación, en razón de haber participado en su campaña”. Añade que eso se evidencia con la información del MEF, mediante oficio 3559-2017-EF/52.06, donde se consignan pagos para Magaly Solier, Julio Andrade y Cristhian Thorsen por S/ 7.000 a cada uno.

Mónica Sánchez negó haber recibido dinero. “Respaldo la labor de la Fiscalía en la búsqueda de la verdad. Reitero que no recibí pago alguno de la campaña del NO, así como tampoco de la gestión Villarán”, afirmó. ❖

el dato

Ausente. José Miguel Castro no asistió a la Comisión de Defensa del Consumidor, donde debía explicar su participación en la firma de los contratos Vías Nuevas de Lima y Vía Parque Rímac (hoy Línea Amarilla), por lo que será citado de grado o fuerza, según el congresista Richard Arce.

“Vamos a demostrar que no justifica prisión preventiva"

El abogado de Gabriel Prado, Eduardo Roy Gates, sostuvo a La República que se vienen preparando para la audiencia del lunes y que su defendido asistirá, como siempre lo ha hecho.

“Nos defenderemos con fundamentos jurídicos. En la investigación hemos colaborado y eso va a continuar. La prisión preventiva no se justifica para mi patrocinado, eso lo vamos a demostrar”, señaló.

Para Iván Paredes, abogado de Susana Villarán, el Poder Judicial debe rechazar el pedido de 36 meses de prisión preventiva.

Aseguró que Villarán cumplió con firmar cada 30 días, en no abandonar el país y notificar cuando se cambió de domicilio. "Tiene arraigo familiar, laboral y domiciliario. Quiero ver cómo sustentan el peligro procesal", apuntó.

Sobre los U$ 10 millones que presuntamente se pagó a Villarán en la revocatoria y la reelección, dijo que por más que haya graves elementos de convicción, no debe variarse la comparecencia. "La prisión requiere tres presupuestos. Si uno no se cumple, no hay prisión preventiva", indicó.