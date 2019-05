Cajamarca: despedirán a funcionarios regionales que no cumplan con el perfil

Tras la evaluación sometida por la Contraloría General de la República, se detectó que un buen número de funcionarios del gobierno regional de Cajamarca, no cumplen con el perfil para sus cargos, por lo que serán separados si hasta el 15 del presente mes no logran levantar las observaciones, advirtió el gerente general, Alex Gonzáles Anampa.

“Somos los primeros en aceptar las recomendaciones y sugerencias de la Contraloría, al firmar un convenio de Declaración de Intereses, por ende, nos sometemos a cualquier evaluación y acción que permita hacer transparente la gestión. La fecha para levantar observaciones es el 15 de mayo, además seremos los primeros en informar la lista de los que serán separados”, precisó.

Así declaró después de la publicación del documento de aquella institución de control respecto de la evaluación de perfil profesional de gerentes y subgerentes del gobierno regional; en donde se establecen observaciones que deberán ser atendidas en el tiempo establecido.

Sostuvo que los funcionarios que no cumplan con el perfil establecido, o no puedan levantar las observaciones realizadas por la Contraloría serán retirados de la gestión; se les agradecerá por sus servicios, pero se piensa primero en el bienestar y correcta conducción de la gestión, no en intereses personales.

Sobre el particular adversarios políticos del Movimiento de Afirmación Social (MAS) que gobernó ocho años esta región, observaron que el gobernador regional Mesías Guevara Amasifuén y los funcionarios mencionados en el informe, no sólo habrían incurrido en falta administrativa sino penal por el delito de nombramiento ilegal y aceptación indebida del cargo.