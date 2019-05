Del Solar al Congreso: "Si no les interesa la reforma política, díganlo abiertamente"

Esta tarde, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador Del Solar, manifestó que le causa "extrañeza" que la Comisión de Constitución del Congreso de la República apruebe un cronograma en el que no le dio prioridad a los proyectos de reforma política que presentó el Ejecutivo.

Según declaró el premier, la actitud del Parlamento es declarar "que no es importante" la reforma política, por ello hizo un llamado a la Comisión de Constitución para que recapacite sobre su decisión.

"La reforma política es una herramienta para cambiar a este país de cara al bicentenario. No darle prioridad a los proyectos que ha mandado el Ejecutivo es enterrar la reforma política, es declarar que no es importante, es renunciar a las reglas políticas que nos pueden convertir en un país mejor.[...] Lo mínimo que podemos hacer es un llamado al Congreso, específicamente a la Constitución para que recapacite", expresó Del Solar.

Asimismo, el presidente del Consejo de Ministros explicó que las propuestas entregadas por el Gobierno es una reforma orgánica y sistemática, producto del trabajo de una comisión especializada, y que, por su necesidad, debería ser tratado con urgencia, según lo manda el artículo 105 de la Constitución.

"Y si no está avanzando en este momento la reforma política, es porque en el Congreso están dando señales muy alarmantes, respecto del compromiso de la Comisión de Constitución y de los partidos de Fuerza Popular y el Apra, que están apoyando este tipo de cronograma que no ha sido sujeto a una discusión, que en la práctica, lo que parece decir es que no les interesa la reforma política, y si no les interesa, mejor que lo digan abiertamente", agregó el premier.

Finalmente, Salvador Del Solar exhortó a la población a que reconozca quiénes trabajan por la justicia y contra la impunidad.

"Tenemos cada día la oportunidad de demostrar de qué lado de la historia nos estamos poniendo, así es que aprovecho su pregunta para reiterar mi llamado al Congreso y a la Comisión de Constitución, trabajen en la dirección que los peruanos necesitamos, no en la dirección contraria, ya estamos todos cansados de eso", finalizó el jefe del Gabinete.