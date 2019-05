Moisés Mamani regresa al Congreso tras 4 meses de suspensión

Moisés Mamani regresó este martes 7, acompañado de su abogado, al Congreso de la República luego de cumplir 4 meses de suspensión por una denuncia por tocamientos deshonestos a una aeromoza de la línea Latam Airlines.

Si bien Moisés Mamani negó haberlo hecho y algunas personas le dieron el beneficio de la duda, los congresistas consideraron como reprochable e indignante un video difundido por internet en el que se ve al parlamentario burlándose del hecho, haciendo -aparentemente- una recreación con su mano de lo sucedido .

“¿Qué es el significado de 'la mano saz'? El significado de 'la mano saz' es tuya, es lo que tú defines, qué mal tu definición, ¿me has visto (tocar a la aeromoza)?”, dijo el parlamentario en su defensa

"Mi reacción fue congelarme y gritar: 'señor, ¿qué le pasa?' en la cabina del avión, porque no había nadie más parado. Él era el único. Sentí (que me tocó) de la cintura hasta abajo y grité, y me fui corriendo a la cabina de mando", fue el testimonio para Latina de Lana Campos, la trabajadora de la línea aérea.

Por otro lado, la presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, pidió al Poder Judicial que se agilice la revisión del caso.

"El Poder Judicial no está actuando con la celeridad y trato que tiene que tener con estos hechos. No estamos hablando de cualquier falta sino de un delito”, declaró Sánchez para RPP Noticias.

Vale recordar que Moisés Mamani también es investigado por el origen de su fortuna. El legislador tiene 18 empresas, la mayoría de ellas dedicadas al rubro de seguridad privada. Seis personas han explicado que el fujimorista usó sus identidades sin su autorización