Salgado pierde el control y acusa a Arce de tener allegados a la ideología de Sendero

La fujimorista Luz Salgado increpó a su compañero de mesa de trabajo Richard Arce (Nuevo Perú) luego de que este realizara una crítica por la forma de hacer preguntas de los legisladores del Apra y FP a los policías que estuvieron presentes en la detención de Alan García.

Asimismo, expresó su reconocimiento por la trayectoria de los efectivos que fueron parte de la intervención en el domicilio del expresidente.

Luz Salgado pidió la palabra y le dijo a Arce que no "puede tratar de quedar como el único que defiende a la policía". A la vez, indicó que su partido defiende a la PNP de grupos con ideología terrotista que tienen relación con el parlamentario de Nuevo Perú.

"Por años nosotros venimos defendiendo a la policía cuando casualmente los grupos allegados a la ideología del sr. Arce como Sendero Luminoso y MRTA nunca brindaron apoyo a la policía", mencionó Luz Salgado.

Richard Arce le solicitó al presidente de la Comisión de Defensa, Jorge Del Castillo, que le dijera a Salgado que retirara lo dicho, pero el aprista no hizo nada y la legisladora de Fuerza Popular continuó.

"Yo lo he dejado hablar. Yo no le he dicho que usted es de Sendero Luminoso [...] Lo que yo digo es que "grupos relacionados" casualmente siempre se protegen y nosotros siempre hemos defendido a la policía y al ejército", agregó la expresidenta del Congreso.

Asimismo, Jorge Del Castillo también perdió los papeles y retiró a un policía citado por la Comisión. El efectivo se mostró incómodo por los cuestionamiento del congresista y alzó un poco su voz; pese a las disculpas posteriores, el expremier pidió que se fuera de la sala.