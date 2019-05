Salvador Del Solar sobre liberación de los Chávez Sotelo: "No estamos de acuerdo con PJ"

El primer ministro Salvador Del Solar declaró en una entrevista televisiva que el Ejecutivo no está de acuerdo con la decisión de la Corte Superior de Justicia de Apurímac de liberar a los Chávez Sotelo, abogados de la comunidad de Fuerabamba, pero agrega que se respeta la autonomía del Poder Judicial.

"Nosotros –como Ejecutivo-, desde la Procuraduría del Ministerio del Interior, planteamos una denuncia desde el 2017 contra los hermanos Chávez, que luego se ha continuado investigaciones que el Ministerio Público decidió que debió darse lugar a una prisión preventiva que el PJ en primera instancia aceptó; ahora que una segunda instancia la ha revertido, hemos manifestado ya nuestra invocación al Ministerio Público para que apele porque creemos que debe ser así", manifestó Salvador Del Solar para Panorama.

"En ese diálogo yo he repetido a los líderes de la comunidad de Fuerabamba en dos oportunidades con total claridad que el Ejecutivo no puede ofrecerles absolutamente nada respecto de la justicia, que la justicia es un poder independiente […] La decisión del Poder Judicial de revertir la prisión preventiva de los hermanos Chávez es una decisión autónoma que no tenemos ninguna responsabilidad y con la que no estamos de acuerdo, pero respetamos la autonomía", adicionó.

Asimismo, fue consultado sobre la actualidad del conflicto minero en Las Bambas. Del Solar señaló que las vías ya se encuentran desbloqueadas y el diálogo es óptimo.

"Cuando asumo el gabinete nos encontramos en una situación que había bloqueo de vías. Ya va a cumplirse un mes del desbloqueo de vías. Más o menos por cada mes sin bloqueo la región de Apurímac recibe –si no estoy mal- 25 millones de dólares por concepto de regalías que había dejado de recibir. Ya tenemos las vías desbloqueadas y tenemos un diálogo abierto", comentó.

Noticia en desarrollo