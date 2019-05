Luis Iberico sobre la inmunidad parlamentaria: "Debe mejorar su regulación"

"Para mí no es algo grato reingresar al Congreso dentro de esta dolorosa situación", afirmó el nuevo parlamentario Luis Iberico, que reemplaza a Edwin Donayre, sentenciado por 5 años por el caso Gasolinazo.

En una entrevista realizada por Correo, Luis Iberico habló sobre su regreso al Palacio Legislativo, la inmunidad parlamentaria, la interpelación contra la ministra Flor Pablo, Vizcarra y el Ejecutivo, entre otros temas.

Luis Iberico retorna al Congreso de la República después de casi 3 años. Señala que le dará prioridad a la institucionalidad congresal y al tema de la inmunidad parlamentaria.

"He sido presidente del Congreso y en estos años se ha visto con mucha preocupación la forma en que la institucionalidad parlamentaria va entrando en mares tempestuosos (...) En materia legislativa quiero preparar proyectos de ley que mejoren el próximo Congreso. Me interesaría ver temas que tienen que ver con la inmunidad parlamentaria", manifestó el político.

"Sí, hay que mejorar la regulación, hay que establecer parámetros y normas que no dejen lugar a dudas o especulaciones que finalmente la gente no termina de comprender. La inmunidad no debe terminar en impunidad y tampoco debe borrarse de un plumazo, a pesar qué hay parlamentarios que así lo piensan", añadió.

Sobre el trabajo de Daniel Salaverry como presidente del Congreso (un puesto que él tuvo en el último año del anterior gobierno), Iberico elogió al actual titular.

"Toda gestión tiene críticas y reconocimientos, si algo puedo reconocer en ella es que Daniel Salaverry preside el Congreso de la República con mucha independencia y ello es bueno por la polarización que existe en el Parlamento Nacional donde es muy difícil arribar a acuerdos y consensos", declaró.

Respecto a la poca popularidad del actual Congreso de la República, Luis Iberico considera que es algo real y que "no se puede tapar el sol con un dedo".

"Es una realidad es inocultable. No se puede tapar el sol con un dedo, hay una seria crisis y la tarea de los 130 congresistas, y que además no nos vamos a reelegir, sería superar esta imagen y dejar un Congreso con mayor aprobación popular", dijo.

Sobre un supuesto financiamiento por parte del Ejecutivo para que se realicen encuestas que muestren la baja aceptación del Congreso, el nuevo legislador asegura que no cree en teorías conspirativas.

"Yo no creo en las teorías de la conspiración. Creo que es una realidad que uno la percibe caminando por las calles o conversando con el taxista. Es una verdad innegable".

Por último, le consultaron acerca de la interpelación contra la ministra Flor Pablo por el contenido inadecuada de los textos escolares. Iberico indicó que no debe llegar aL extremo con el caso.

"Yo no haría tan tremendista la situación de los textos escolares, aunque sí debemos ser críticos de que estos links hayan aparecido, eso demuestra la falta absoluta de rigurosidad del equipo de técnicos e intelectuales que trabajan en el contenido de los textos educativos", comentó Luis Iberico.

"Hay que interpelar porque es un ejercicio parlamentario, no hay que tenerles espanto a las interpelaciones. Lo que se deben hacer son interpelaciones inteligentes para obtener buenas respuestas", finalizó.