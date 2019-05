Karina Beteta se enfrenta con Glave y Aráoz por ausencia fujimorista en el Pleno

Previo a finalizar la sesión del Pleno del Congreso del viernes 3, se produjo un incidente entre las congresistas Karina Beteta, Marisa Glave y Mercedes Aráoz por la falta de parlamentarios para la votación de una re-reconsideración de un convenio aprobado el año pasado, a raíz de que aparece el término igualdad de género.

El tema en cuestión es la adopción de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de la Organización de Estados Americanos. Se aprobó en el Parlamento el 14 de junio del 2018, pero fue puesto en reconsideración en dos ocasiones. Para la re-reconsideración, se necesita de 87 votos para su aprobación, pero el número de congresistas era de 71, por lo que se volvió a retrasar esta elección.

Ante ello, Marisa Glave de Nuevo Perú realizó un llamado de atención, dado que, mientras esté la re-reconsideración, no se puede aplicar la convención interamericana. “Lo que estamos diciendo al país es que, como no hay 87 parlamentarios que vengan a cumplir su función, no podemos aprobar un convenio que espera desde hace más de un año”, declaró, mientras se ganó las críticas de los opositores.

Mercedes Aráoz de Peruanos por el Kambio expresó que se debe tener una mayor consideración por el adulto mayor. “Porque la palabra ‘género’ aparece en el texto, se ha hecho esta reconsideración. Simplemente por un sesgo ideológico que no tiene nada que ver”, señaló la parlamentaria oficialista, “nuestros adultos mayores van a pasar sufrimiento porque un grupito no quiere porque dice que la palabra ‘género’ es pecado”.

Ante las críticas por la falta de parlamentarios en el Pleno, la fuimorista Karina Beteta cuestionó las declaraciones de Glave y Aráoz. “Nos pretende responsabilizar a la bancada de Fuerza Popular”, indicó la legisladora naranja. “Ya basta de atacar a FP, primero mira tu bancada congresista Glave para que luego reclame”, expresó iracunda, “no hay derecho a que puedan levantar la voz para pretendernos echar la culpa estando cuatro de su bancada”.

No obstante, en la votación, la bancada de Nuevo Perú no hubo ausencias, solo dos licencias, mientras que en Fuerza Popular estuvieron con 13 ausencias, además de 8 licencias. La bancada Ppk, por su lado, 3 ausencias y 2 licencias.

Quien pidió la primera reconsideración fue Juan Carlos Gonzáles de Fuerza Popular, el mismo día que se aprobó adoptar el convenio. El 16 de abril se rechazó este pedido, pero fue formulado otra vez, con las firmas de cinco voceros, representantes de Alianza Para el Progreso, Apra, Cambio 21, Concertación Parlamentaria y la bancada naranja. Según el documento, difundido por Útero.pe, el motivo para la re-reconsideración se debe a que el convenio “contiene términos ideológicos de género como ‘orientación sexual’ e ‘identidad de género’”.