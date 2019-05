Los detalles de la amistad entre Jorge Barata y Alan García Pérez [AUDIO]

El exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, aceptó haber entregado coimas dirigidas a Alan García Pérez y también haberlo considerado "un amigo". Agregó que lo invitó a su domicilio en dos oportunidades.

En los audios difundidos por IDL-Reporteros, se oye a Barata explicar al fiscal José Domingo Pérez, los detalles de la relación amical que tenía con el fallecido exmandatario.

El exejecutivo de Odebrecht comentó que conoció a García Pérez en la época de la campaña presidencial del 2006. Luego se encontraban en reuniones y la amistad se fue desarrollando con el tiempo, incluso en una visita a su casa le prepararon la 'feijoada', plato tradicional de Brasil y que le gustaba mucho.

"Nos encontrábamos en la Embajada de Brasil, en Palacio, en eventos sociales. Él ha estado en mi casa, la invitación fue porque le gustaba la feijoada, una comida tradicional de Brasil. Lo hemos preparado una vez para que él pudiera disfrutarla", declaró en el interrogatorio.

Barata indicó que la relación con García era bastante cordial y sincera. Indicó que ambos viajaban a inauguraciones de obras públicas y a cenas.

"Conversábamos bastante, viajábamos a las inauguraciones de una obra, y almorzábamos de vez en cuando, había un grupo también de empresarios que invitaba a una cena donde no invitaba a los ministros y decía, “los invito a ustedes para que vengan acá, sin los ministros, para que me hagan las quejas de cómo está funcionando y tal. O sea, había un nivel de diálogo y comunicación bastante, bastante satisfactorio", indicó.

García conocía de coimas a Toledo

El colaborador explicó que Alan garcía lo sorprendió cuando le mencionó que conocía sobre los actos ilícitos que cometieron en la gestió de su antecesor, Alejandro Toledo. Sin embargo, le dejó en claro que no interpondría alguna medida al respecto.

Barata señaló que luego de esto se sintió mucho más tranquilo porque podría continuar con los delitos en la nueva gestión de García.

"Al saber del asunto, él no tomó una tomó una actitud de decir lo siguiente: “mira, aquí se va a suspender el contrato, no se va a pagar nada, se va a investiga el proceso. De cierta forma me estaba dando una venia para decir lo siguiente: 'lo que pasó en el gobierno anterior no me importa, vamos a seguir adelante'. Y esto me daba bastante tranquilidad, porque era un tema que me preocupaba y que me preocupa hasta hoy.. estamos aquí por eso", manifestó.

Agregó que la noticia lo dejó pensando por dos días tratando de entender la actitud de García porque le había comentado de súbito el tema de los sobornos a Toledo.

“Era una persona difícil de leer”, apuntó el brasileño sobre García. “Tenía un apodo, le decían ‘escopeta de dos cañones’ (…) porque era una persona difícil de saber exactamente lo que pensaba, qué quería decir con las cosas, porque te soltaba temas en medio de una conversación y cambiaba de asunto y no lograbas seguir muchas veces sus ideas”.

"Reconocimiento de Alan garcía"

Barata confirmó que donó dinero para la construcción del Cristo del Pacífico y que a cambio esperaba el "reconocimiento del presidente", el que se materializaba "En buena voluntad, en escuchar nuestros reclamos. Ayudar a que los proyectos y las obras que teníamos funcionaran de forma fluida".

Con esta buena relación, el gobierno aprista tenía voluntad y le daba facilidad para solucionar los obstáculos y Alan García era quien lo garantizaba.

García llamó a Barata

El exrepresentante de Odebrecht señaló que la relación llegó al punto que el mismo Alan García lo llamó por teléfono para preguntarle el valor de la construcción del Metro de Lima.

"En la conversación esta que tuve con el presidente García por teléfono y esa vez que me llamó en viva voz una de las preguntas que me hizo fue. ¿Y cuánto es el valor del proyecto, no? Y nosotros, oiga según nuestros estudios es tanto, no me acuerdo la cifra, pero fue una de las preguntas que me hizo en esta conversación", sostuvo.

El expresidente Alan García se suicidó el pasado 17 de abril cuando la Fiscalía le informó de la orden de detención preliminar en su contra y allanamiento a su inmueble por el presunto delito de lavado de activos de los sobornos pagados por Odebrecht.

Jorge Barata días después confirmó que la empresa brasileña entregó 4 millones de dólares a los funcionarios apristas para que se lo entreguen al entonces mandatario. Estas coimas fueron para lograr las ilicitaciones del tramos 1 y 2 del Metro de Lima.