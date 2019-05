Cuando Susana Villarán dijo que nunca habló por teléfono con funcionarios de Odebrecht

Las declaraciones de Jorge Barata, exdirectivo de la empresa Odebrecht en Perú, han delatado a la exalcadesa de Lima, Susana Villarán, quien ha negado en varias ocasiones haber recibido dinero de la constructora.

Prueba de ello es la transcripción del testimonio que Susana Villarán brindó ante la Comisión Lava Jato del Congreso, que presidía la fujimorista Rosa Bartra, en la que se investigaban los coimas que Odebrecht entregó a funcionarios peruanos.

En su declaración del 4 de septiembre del 2017 la exalcaldesa de Lima Susana Villarán mintió en más de una oportunidad respecto a los aportes que habrían realizado las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para la campaña del “No” a la revocatoria.

“Jamás he tenido una relación privada, llamadas telefónicas, WhatsApp, e-mail, invitaciones, visitas en hoteles, ni nada que se le parezca con ninguno de los funcionarios ni de OAS ni de Odebrecht, siempre en ejercicio de mis funciones de manera protocolar o haciendo inspecciones de obras”, declaró Susana Villarán, según diario Correo.

Sin embargo, esa versión ha sido desmentida por Jorge Barata, quien declaró ante los fiscales del Equipo Especial Lava Jato en Brasil que José Miguel Castro, gerente municipal de Lima en la gestión de Villarán, recibió dinero de las empresas Odebrecht ($3 millones) y OAS ($1 millón) para financiar la campaña en contra de la revocatoria.

demás, Jorge Barata precisó que Susana Villarán la llamó vía telefónica para confirmar que el dinero solicitado por Castro era para su campaña y, a la vez, agradecerle por el aporte. El exdirectivo de Odebrecht sostuvo que 2 millones de dólares fueron para el publicista Valdemir Garreta y el pago de Luis Favre.

Susana Villarán había asegurado, en la sesión de la Comisión Lava Jato, que el dinero de su campaña se obtuvo de diversos colectivos sociales. “Eso es lo que le puedo decir, yo no me voy a salir de esto porque esto es la verdad, esto es lo que ocurrió, esto es lo que sucedió durante la campaña por el ‘No’”, alegó entonces la exalcadesa.

También, afirmó que en su gestión frente a la Municipalidad de Lima “no han habido ni sobornos ni coimas”. “Yo no las he recibido, se los he dicho y lo vuelvo a ratificar. Las cuentas están, están acá los colectivos, hay Asociación de Amigos por Lima y otras instituciones que han recibido los aportes de las actividades”, declaró Susana Villarán.