Indira Huilca sobre Susana Villarán: "Tiene que responder a la justicia" [VIDEO]

Una semana después que la Jorge Barata revelara que Odebrecht aportó tres millones de dólares a la campaña del "No a la revocatoria" de Susana Villarán, la congresista Indira Huilca manifestó que la exalcaldesa debe responder ante la justicia.

En declaraciones para Panamericana, la otrora regidora por Lima tras la revocatoria argumentó que el pueblo respaldó la permanencia de Villarán en la Municiapalidad de Lima, y que lo correcto es que ahora responda.

"Lo que digo es que la señora Susana Villarán tiene que responder ante la justicia y ante las miles de personas que votaron a favor de su permanencia en la Municipalidad de Lima, no porque sean partidarias suya, sino porque sabían que era un intento por sacarla de este puesto por la mafia del señor Castañeda y otros", expresó la parlamentaria de Nuevo Perú.

Asimismo, Huilca agregó que no se debe tener en cuenta los colores políticos para exigir que se aplique la justicia, además de permitir que el Ministerio Público trabaje con autonomía.

"Yo fui regidora, que entramos con un grupo que reemplazamos a los regidores revocados. Más allá de ello, no se trata de zafar cuerpo, sino de decirle claramente a los ciudadanos [que] acá no se trata si eres de izquierda o de derecha, sino que, cuando alguien es señalado por la justicia, no se le blinda, no se usa el poder político", finalizó la congresista.

Como se recuerda, Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, declaró que aportó a la campaña de Villarán a través de José Miguel Castro, y que la propia exburgomaestre lo llamó para agradecerle el dinero.

Por otro lado, Susana Villarán deberá presentarse este 8 de mayo ante la Comisión de Defensa del Consumidor para dar detalles sobre la ejecución del Proyecto Línea Amarilla y la negociación y suscripción del contrato Vías Nuevas de Lima.