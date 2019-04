RMP: “Alan García no quería enfrentar esta investigación y, por lo tanto, se quitó la vida"

Rosa María Palacios indicó que las declaraciones de Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht, han sido explosivas para el partido aprista, no obstante, continúan con la posición de que Alan García es inocente.

“Dicen que el asunto no es de García y eso dista de a verdad”, comentó.

Según la abogada, Luis Nava en coordinación con el Apra se habría inmolado, pues las pruebas lo señalan como culpable de los actos de corrupción. Asimismo, aseguró que el partido de la estrella pretende construir un martirologio con el suicidio de Alan García Pérez.

Por otro lado, expuso la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la cual ha revelado que solo un 12 % considera que el suicidio del expresidente fue por una inadecuada presión de la Fiscalía. Sin embargo, un 83% cree que el exjefe de Estado tomó esta trágica decisión por el avance de las investigaciones del caso Lava Jato.

“Alan García no quería enfrentar esta investigación y, por lo tanto, se quitó la vida entonces, su decisión no tiene nada que ver con su culpabilidad o su inocencia, sino más bien con el hecho de que no quería enfrentar las investigaciones en su contra”, explicó.

Además, añadió que un 60 % de la población encuestada percibe que el suicido de García Pérez profundizará las investigaciones de lucha contra la corrupción. De igual modo, precisó que solo un 3% piensa que el sucesor de Haya de la Torre no está muerto y un 41% tiene sentimientos adversos como rechazo, vergüenza y enfado por el suicidio.

“Dejen de decir que no está muerto. Yo entiendo que están en negación, le creían tan poco a Alan García que no le creen ni su propia muerte, pero sí se ha muerto”, indicó.

¿Qué podemos deducir de esto? Para RMP, esta encuesta permite obtener una primera impresión tras la muerte del exlíder del Apra. La conductora recalcó que el suicidio García Pérez es responsabilidad de el mismo.

“Quiso que fuera un acto político, quiso que sea un acto de dignidad”, puntualizó.