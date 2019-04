Barata confirma aportes a varias campañas

La verdad es necesaria e indispensable en el caso Lava Jato. Solo la verdad nos permitirá conocer y sancionar a los funcionarios que traicionaron su deber y se vendieron por dinero. El exsuperintendente Jorge Barata se presentó ayer martes ante el fiscal José Domingo Pérez dispuesto a contar la verdad de lo que vivió en el Perú y así parece haberlo hecho.

Al termino del día, todos quedaron satisfechos. Los abogados de Barata, los de Odebrecht, los del Apra y los fiscales del Equipo Especial concluyeron que fue una diligencia en la que se habló con la verdad.

Es posible que solo sea la verdad que cada uno quiso escuchar o que solo escucharon las palabras que se acomodaban a la preexistente verdad que tenían. La único claro es que la investigación avanza.

"La información entregada por Jorge Barata permite confirmar las hipótesis de investigación que viene desarrollando el fiscal José Domingo Pérez", declaró el fiscal superior coordinador Rafael Vela Barba.

Ante una pregunta de La República sobre las declaraciones en Lima de los congresistas apristas Jorge del Castillo y Mauricio Mulder en el sentido de que Barata exculpó al fallecido expresidente Alan García, Vela respondió que eso es falso.

"Esas declaraciones políticas (de los congresistas) son ajenas a la parte técnica. Nosotros hemos sido claros. El señor Barata ha declarado con exhaustividad a todas las preguntas del fiscal y los abogados", subrayó Vela.

El interrogatorio

Jorge Barata fue interrogado en la sede del Ministerio Publico-Procuraduría Federal de Brasil en la ciudad de Curitiba. Llegó en un auto negro de lunas polarizadas. Fue difícil verlo.

Según trascendió, el auto es blindado. Barata teme por su vida y la de sus familiares que aún residen en el Perú. De lo poco que se le pudo ver, se nota que ha cambiado su aspecto físico. Se ha dejado crecer la barba.

El interrogatorio estuvo a cargo del fiscal José Domingo Pérez, acompañado del fiscal Vela Barba y Germán Juárez Atoche. También participaron los procuradores Jorge Ramírez y Silvana Carrión.

Entre los abogados defensores participantes que se pudieron identificar estuvieron Erasmo Reyna, quien ingresó como abogado del Apra, y el exministro de Justicia Aurelio Pastor en representación de Oswaldo Plascencia, el expresidente de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Lima.

El interrogatorio se dividió en dos partes. En la mañana, a partir de las 10:30 horas (8:30 a.m. en el Perú) habló de los aportes de Odebrecht a la campaña política del partido aprista en las elecciones del 2006.

A las 13:30 hubo un receso para el almuerzo y, al regreso, entre las 15:00 y 17:00 horas en Curitiba, habló sobre el pago de sobornos por los contratos de construcción del tramo 1 del Metro de Lima.

Aportes de campaña

El 28 de febrero del 2018, Jorge Barata ya había revelado ante el fiscal José Pérez que la constructora Odebrecht había realizado aportes a las campañas electorales presidenciales de Keiko Fujimori (Fuerza 2011 hoy Fuerza Popular, US$ 1,2 millones el 2011), Alan García (Apra US$ 200 mil el 2006), Pedro Pablo Kuczynski (Alianza por el Gran Cambio US$ 300 mil el 2011), Alejandro Toledo (Perú Posible US$ 700 mil el 2011).

También ante los fiscales Hamilton Castro y Germán Juárez Atoche reveló los aportes a las campaña presidencial de Ollanta Humala (Partido Nacionalista US$ 300 mil el 2011) y a la campaña para evitar la revocatoria de Susana Villarán como alcaldesa de Lima (US$ 300 mil el 2013). En esta oportunidad se tenía previsto que declare en detalle sobre los aportes al Apra, pero el fiscal Pérez le pidió hablar de todos para dar contexto al interrogatorio.

Así, Barata confirmó que Odebrecht realizó aportes a todas las campañas mencionadas y agregó a Lourdes Flores, de la que antes no había hablado. Sobre ella dijo que solo sabía que el aporte fue coordinado por el exfuncionario Raymundo Trindade Serra (entre US$ 10 mil y US$ 15 mil el 2006).

Intermediarios

Ante una pregunta del fiscal, indicó que los líderes de los partidos y candidatos nunca pidieron directamente aportes de dinero, sino que lo hicieron a través de intermediarios, de personas cercanas a los candidatos, salvo algunas excepciones.

Detalló que en el caso del Apra, el pedido del aporte fue hecho por Luis Alva Castro; para Keiko Fujimori, pidió Jaime Yoshiyama; para PPK ,la banquera Susana de la Puente; y por Alejandro Toledo, el exjefe de seguridad Avi Dan On.

Ollanta Humala, dijo, pidió directamente el aporte; y en el caso de Susana Villarán, lo hizo José Miguel Castro. Luego Villarán lo llamó para confirmar que Castro habló en su nombre y agradeció el aporte. Humala también agradeció.

Según Barata, ninguno de los otros candidatos agradeció el aporte que se había hecho a sus candidatura.

Cuándo le preguntaron si sabía que los aportes llegaron a los partidos o candidatos, respondió que pensaba que las contribuciones sí llegaron, pues luego estos eran más receptivos con Odebrecht.

Solo hubo una excepción en ese aspecto, dijo Barata: Keiko Fujimori siempre se mantuvo distante de la constructora.

Dinero no contabilizado

Sin embargo, según las fuentes consultadas por La República, Barata no habría sido muy claro al relatar cómo llegó el dinero de los aportes al Perú. Señaló que llegó a través de doleiros y en otros en depósitos de empresas offshore.

Ante preguntas de los abogados y el procurador, explicó que los aportes no formaban parte de la contabilidad de la empresa, y al ser montos mayores se recurrió a la División de Operaciones Estructuradas, la llamada Caja 2. Agregó que, en ese entonces, cuando se realizaron los aportes, consideraba que el dinero de la Caja 2 eran fondos no contabilizados que se utilizaban para aportes de campaña y pago de coimas.

Sobre este tema hubo varias preguntas del fiscal y los abogados. Según Barata, al momento en que se realizaron los aportes de campaña él no sabía que se trataba de fondos ilícitos. Los que recibieron los aportes tampoco sabían que se trataba de dinero ilícito, subrayó Barata.

Ante una repregunta del fiscal, el exsuperintendente de Odebrecht respondió que hoy sí sabe que los fondos de la División de Operaciones Estructuradas son fondos ilícitos.

Doleiros

Barata también señaló que desconocía si los partidos políticos destinaban el aporte a una candidatura en específico. Indicó que él entendía que era para el candidato presidencial, pero que eso ya dependía de cada partido político.

Precisó que el 99% del aporte se entregaba al representante del partido que lo había solicitado o un marketero, como fueron los casos de Humala y Villarán, que recibieron los publicistas brasileños.

Sobre el aporte al Apra, Barata señaló que el dinero fue entregado a Luis Alva Castro en su casa en San Isidro, dentro de sobres de manila.

Agregó que él asignaba los codinames o sobrenombres, de tal forma que pudiera identificar fácilmente al receptor del dinero con posterioridad. Supuestamente, el apelativo asignado a Alva Castro fue LAC, por lo que desconocía cómo en los documentos de Odebrecht aparecía 'Laque' y que se hubiera incluido 'Apra'.

¿Aportes duplicados?

Ademas, si bien reconoció la autenticidad de los documentos entregados por Odebrecht, dijo que había algunos errores. Insistió en que el aporte al Apra fue el 2006 por 200 mil dólares.

En los documentos de la Caja 2 aparecen aportes el 2007 y elevan esa cifra a unos 330 mil dólares.

Barata dijo que él tampoco entendía las nomenclaturas y formas de la División de Operaciones Estructuradas, pero que suponía que el 2007 se duplicaron aportes realizados el 2006.

La otra posibilidad, señaló, es que se hubieran sumado diversos conceptos. También indicó que la referencia en los pagos a una obra no suponía que era un soborno por esos contratos, sino que se anotaba de dónde se estaban extrayendo los fondos.

Esa es toda la verdad que Barata reveló en la mañana, de acuerdo con lo que ha trascendido del interrogatorio. El audio de la diligencia será enviado por cooperación judicial de Brasil al Perú para su traducción y ser oportunamente evaluado por las autoridades. ❖

