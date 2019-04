Los temas que tiene que aclarar Jorge Barata

El exsuperintendente de Odebrecht Jorge Simões Barata será sometido a un intenso interrogatorio de cuatro días consecutivos, mañana y tarde, por los fiscales del Equipo Especial Lava Jato en el Perú.

Su declaración, tomada en la sede de la Procuradoría de Paraná, cerrará el acuerdo de colaboración que la constructora firmó con la Fiscalía peruana. Se espera que aclare interrogantes que han dejado sus declaraciones iniciales y las brindadas después por sus colegas. Aunque cada sesión es importante por lo acontecido en los últimos días, la clave estará el martes y miércoles, cuando hable del caso García.

Martes 23

Fiscal: José Domingo Pérez

Hora: 10:00 a.m.

Carpeta fiscal 51-2018

Aportes a la campaña de Alan García 2006

Hora: 14:00 p.m.

Carpeta fiscal 19-2017

Metro de Lima, línea 1

Un día clave, luego del suicidio del expresidente Alan García Pérez. Este día habrá dos sesiones. En la mañana, a partir de las 9:00 a.m., Jorge Barata responderá por los aportes que la constructora brasileña realizó a la campaña presidencial de García el año 2006, a través de Luis Alva Castro.

¿A cuánto ascendió ese aporte? En marzo del 2018, Barata dijo que el aporte a la campaña aprista el año 2006 fue de 200 mil dólares. Los recientes documentos contables entregados por Odebrecht a la Fiscalía indican que el aporte dado a Alva Castro, bajo el seudónimo ‘Laque’, fue de 333,482.78 dólares.

Luego de un descanso para el almuerzo, Pérez se reencontrará con Barata, esta vez para hablar de los sobornos por el Metro o Tren Eléctrico de Lima. Una pregunta clave será saber a cuánto ascendieron los sobornos. Inicialmente, Jorge Barata habló de 8,1 millones de dólares. Los documentos bancarios del dinero entregados al exviceministro de comunicaciones Jorge Cuba Hidalgo ha identificado ese monto en 10 millones de dólares.

En tanto, el directivo Carlos Antonio Nostre Junior y otros dos testigos protegidos han dicho que las previsiones o "riesgos adicionales" de Odebrecht para la línea 1 del Metro de Lima fueron de 24 millones de dólares. ¿A quién se pagó la diferencia? Esa es la pregunta clave que deberá responder Barata.

La Fiscalía infiere que los 14 millones restantes se habrían pagado a través de Luis Nava Guibert y Miguel Atala Herrera. En esta sospecha se sustentó la orden de detención de García y otros colaboradores de su gobierno. Jorge Barata sabe la verdad y deberá contarla.

Miércoles 24

Fiscal: José Domingo Pérez

Hora: 9:00 a.m.

Carpeta fiscal 07-2017

Metro de Lima-Decretos de urgencia para el tren eléctrico

Carpeta Fiscal 21-2017

Depósitos en la banca de Andorra a Miguel Atala Herrera

Hora: 15:00 p.m.

Carpeta fiscal 02-2017

Caso Toledo. Interoceánica Sur. Tramos 2 y 3

El fiscal José Domingo Pérez volverá a encontrarse con Jorge Barata. En la mañana tendrá una nueva oportunidad de preguntarle sobre sus vínculos con el expresidente Alan García para aclarar, precisar o insistir con algunos temas.

A primera hora, el fiscal indagará si Barata tuvo injerencia en la dación de los decretos de urgencia y decretos supremos dictados por el gobierno de García que establecieron un régimen administrativo y de gestión especial para viabilizar el proyecto del Tren Eléctrico de Lima.

Dichas normas trasladaron el Metro de Lima como una obra del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que en ese momento encabezaba Enrique Cornejo, a través de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, a cargo de Oswaldo Plascencia.

Tras una primera sesión de dos horas, el fiscal indagará sobre los motivos y circunstancias de los depósitos por US$ 1,3 millones realizados a Miguel Atala. Los abogados de la constructora han revelado que ese pago era en realidad para Luis Nava, el secretario de la presidencia de García.

Por la tarde, el fiscal interrogará sobre la carretera Interoceánica. ¿A cuánto ascendieron los pagos por esta obra? Al inicio, Barata habló de un acuerdo por US$ 35 millones, de los que se pagaron US$ 20 millones al expresidente Alejandro Toledo. Luego, Sergio Nogueira Panicalli, secretario del Consorcio Conirsa, anotó que los sobornos llegaron a US$ 45 millones en los gobiernos de Toledo y Alan García. Barata deberá aclarar esta diferencia de cifras y el porcentaje que correspondió a los consorciados.

Jueves 25

Mañana

Fiscal: Germán Juárez Atoche

Hora: 9:00 a.m.

Carpeta fiscal 15-2017

Pagos a Jorge Acurio Tito, gobierno regional del Cusco

Carpeta fiscal 29-2017

Emisión de bonos soberanos Vía Evitamiento Cusco

Carpeta fiscal 34-2017

Club de la Construcción

Hora: 14:00 p.m.

Carpeta fiscal 34-2017

Pagos por los arbitrajes

Cambio de fiscal. El turno de Germán Juárez para interrogar a Barata sobre las coimas en la Vía Evitamiento Cusco, al exgobernador regional Jorge Acurio Tito. ¿Hubo algún otro actor en este negociado? También indagará sobre la formación y operatividad del ‘Club de la Construcción’ y cómo se licitaban las obras adjudicadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El tema principal será el manejo de los arbitrajes y los pagos a Horacio Cánepa y otros funcionarios del MTC. ¿A cuánto ascendió el beneficio de Odebrecht por los arbitrajes amañados?

Jueves 25

Tarde

Fiscal: Geovana Mori Gómez

Hora: 16:00 p.m.

Carpeta fiscal 23-2017

Pagos a la supervisora Alpha Consult

Hora: 17:00 p.m.

Carpeta 28-2017

Pagos en la banca privada de Andorra-Xavier Pérez Giménez

La fiscal Geovana Mori interrogará a Barata el jueves en la tarde. Son dos temas sobre los que ella indagará: el papel de las supervisoras y los contactos de Odebrecht en la Banca Privada de Andorra. Un aspecto trascendente es la concertación y pagos ilícitos a las empresas supervisoras de las obras públicas. ¿Qué encubrieron? ¿Cuánto se negoció y cuál fue el papel del Ministerio de Transportes y Comunicaciones frente a los arbitrajes? Luego, ¿hubo un motivo especial para elegir la BPA para los pagos ilícitos a funcionarios peruanos? ¿A qué funcionarios se les pagó en la Banca de Andorra?

Viernes 26

Mañana

Fiscal: Carlos Puma Quispe

Hora: 9:00 a.m.

Carpeta fiscal 30-2017

Aportes a la revocatoria de Susana Villarán

Carpeta fiscal 32-2017

Aportes a la campaña de reelección de Susana Villarán

Carpeta fiscal 33-2017

Caso Imasen

Hora: 14:30 p.m.

Carpeta 05-2017

Pagos a Juan Carlos Zevallos, jefe de Ositran

Carpeta 14-2016

Interoceánica tramo 4

Último día de interrogatorio a Jorge Barata, por ahora. El fiscal Carlos Puma indagará sobre los aportes a las campañas de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán para las campañas del no a la revocatoria y la reelección. Se han revelados aportes por US$ 3 millones.

El punto a definir es si ese apoyo estuvo condicionado al otorgamiento o mejoras en un contrato de una obra pública. ¿Con quién se negoció y cuánto estuvo implicada la alcaldesa? ¿En qué momentos se hizo el desembolso del dinero y cómo llegaron los fondos al Perú?

En la tarde, el fiscal también preguntará sobre los pagos a Juan Carlos Zevallos de Ositran y la intervención de Odebrecht en presuntos sobornos de la constructora Camargo Correa por el tramo 4 de la Interoceánica Sur, al expresidente Alejandro Toledo. ¿Intervino Barata en los negocios como aparece en los contratos revelados por Josef Maiman?

Viernes 26

Tarde

Fiscal: Elmer Chirre Castillo

Hora 17:00 p.m.

Carpeta fiscal 20-2017

Pagos gobierno regional de Áncash

El meteórico ciclo de interrogatorios a Jorge Barata lo cierra el fiscal anticorrupción Elmer Chirre, el único fiscal que ha descubierto un caso por iniciativa propia y que ya tiene dos acuerdos de colaboración aprobados con Odebrecht. Al terminar la tarde del viernes, negociaciones con César Álvarez por los contratos de la vía Carhuaz, Chacas, San Luis y la participación de Dirse Valverde, José Luis Cavassa y Martín Belaunde. ¿Se negociaron contratos en otras regiones con participación de alguno de estos personajes?

Dato

Diligencias. En los interrogatorios participará el fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba. También estarán presentes los procuradores ad hoc Jorge Ramírez y Silvana Carrión, así como los abogados de los investigados por el caso Odebrecht.