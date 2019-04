Fiscalía usó declaraciones de Marcelo Odebrecht para sustentar prisión contra Kuczynski

La Fiscalía desistió este jueves por la mañana de su posible variación a arresto domiciliario contra Pedro Pablo Kuczynski y mantuvo así la solicitud de prisión preventiva por 36 meses para el exmandatario así como para su secretaria y chofer.

En este sentido, el fiscal José Domingo Pérez sustentó el pedido en la tercera audiencia ante el juez Jorge Chávez Támariz con una relevante declaración que dio Marcelo Odebrecht el 6 de noviembre del 2017.

El Equipo Especial Lava Jato recogió entonces que, además de que el director de la constructora brasileña reconoció pagos de coimas en varias obras, el rol de Kuczynski en la obra IIRSA Sur evidenciaría la confianza depositada en su labor mediante un marco normativo propicio para la obra en el gobierno de Alejandro Toledo.

"Mi percepción es que nuestra contratación de PPK como consultor fue una manera de curar las heridas, acercarse con alguien con quien peleamos mucho (...) Toledo presionó, Proinversión cedió, en ese choque natural técnico no estoy diciendo que no haya nada lícito detrás. Creo que quedaron muchas heridas en Proinversión, creo que Barata vio en eso una oportunidad para acercarse a él y curar las heridas", mencionó el mandamás de Odebrecht.

A ello, el fiscal de lavado de activos apuntó que como prueba de ello, Kuczynski en la época que presidió el directorio de Proinversión, decidió "trasladar el lugar de la sesión a Palacio de Gobierno para que delante de Alejandro Toledo pudiera hacer las modificaciones legales y la normatividad que favorezca a IIRSA Sur y Odebrecht".

Entre otros argumentos, el fiscal Pérez también cuestionó el traslado del expresidente a la Clínica Angloamericana, pues su historial médico durante 15 años estuvo en la Clínica San Felipe. Actualmente se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Defensa del acuerdo de colaboración

Entre los distintos argumentos que esgrimió César Nakazaki, destacó el de la manifiesta exclusión del proyecto de irrigación en Olmos del acuerdo de colaboración con Odebrecht. Al ser un hecho por el que es investigado su defendido Kuczynski, indicó que no hay ningún ilícito en la obra ya que no fue reconocida en el documento firmado entre la Procuraduría, Odebrecht y la Fiscalía.

Sin embargo, Domingo Pérez expuso que ello no era preciso, pues el artículo 477 del Código Procesal Penal señala que una persona sometida a este proceso de colaboración eficaz "puede aceptar los hechos o parte de ellos". Demarcada la situación, el fiscal reafirmó que "la Fiscalía no declina en su labor de persecución de hechos no admitidos o reconocidos", en referencia a Olmos.

Por otra parte, defendió que "no me puede obligar a revelar el acuerdo en esta audiencia", pues fue reiterativo el cuestionamiento de Nakazaki ante los proyectos reconocidos por la constructora.

Cabe resaltar que Kuczynski es investigado por lavado de activos mediante operaciones de conversión, transferencia y ocultamiento por pagos de Odebrecht a su empresa Westfield Capital. Entre ellos están implicados su secretaria Gloria Kisic y su chofer José Bernaola.