Las frases por las que recordaremos a Alan García [VIDEO]

Alan García fue presidente de Perú en dos ocasiones. Ambos gobiernos fueron polémicos. El primero de 1985 a 1990 y, contra todo pronóstico, volvió a ser electo y ejerció el poder de 2006 a 2011.

El miércoles 17 de abril, cuando los fiscales llegaron a su domicilio en Miraflores para detenerlo por el caso Odebrecht, Alan García se disparó en la cabeza. Falleció pocas horas después. Estas diez frases controversiales recuerdan al expresidente de Perú.

"Vivimos una alocada carrera de inflación", comentó Alan García criticando al gabinete precedido por Manuel Ulloa, durante una entrevista realizada por el diario La Prensa el 12 de marzo de 1982.

Criticó al gobierno de Belaunde con la siguiente frase: "no es democracia un gobierno con inflación y desempleo". Esto fue publicado en la edición del 3 de octubre de 1983 del diario La República.

Primer gobierno de Alan García

"No se puede estar empeñado en destruir a Alan García porque también se le hace mucho daño al Perú", declaró el entonces presidente de Perú después del CADE 88. Durante el mismo discurso, agregó: "Ya no tengo más futuro. Después del 90 nada quiero".

1990 – 2000

"De lo que jamás podrán acusarme es de enriquecerme, ¿por qué?, porque el que se enriquece se va a gozar fuera. Allá en Miami, o en París o en Nueva York. Y quiere superar su estatus de peruano, de país subdesarrollado viviendo allá con millones malhabidos. Yo jamás señor", afirmó el expresidente Alan García.

Acerca de cómo logró escapar tras el autogolpe de Alberto Fujimori, Alan García declaró: "me escondí en un tanque de agua".

Ya en Colombia, el líder del APRA informó a la prensa de ese país: "fuimos ingenuos al apoyar a Fujimori", el 18 de junio de 1994.

"No volveré al Perú ni postularé en el 2000", dijo el 24 de marzo de 1997, mientras se encontraba en Europa.

Regreso al Perú en 2001

"Vengo ante ustedes sin rencor. Qué importa lo que hayan dicho de Alan García, qué importa lo que me hayan hecho sufrir a mí y a mi familia si lo que importa es lo que ha sufrido el millón de desempleados, los que trabajan 10, 14 y 15 horas, lo que han sufrido los que ganan la mitad del salario y los campesinos que no tienen crédito", dijo en el año 2001 en la plaza San Martín, frente a miles de personas.

Durante su campaña electoral, dijo: "estoy dispuesto a someterme a la justicia para aclarar los delitos que se me imputan".

Segundo gobierno de Alan García

Durante el Baguazo, el presidente declaró el 5 de junio de 2009 lo siguiente: "ya está bueno. Estas personas no tienen corona, no son ciudadanos de primera clase. 400 000 nativos no pueden decirle a 28 millones de peruanos: tú no tienes derecho de venir por aquí".

Cuando la periodista Milagros Leiva le preguntó si es verdad que tenía un ego colosal, durante una entrevista con El Comercio el 6 de marzo de 2011, Alan García respondió: "si fuera muy vanidoso físicamente estaría haciendo pilates todo el tiempo y en 90 kilos de peso”.

2016 – 2019

Luego de que sus iniciales aparecieran en documentos que lo involucran en el caso Odebrecht y delitos de corrupción, Alan García manifestó: "yo lo dije hace 10 meses, sé reconocer cuándo he llegado al final de mi ciclo público-político y ha sido bueno, pero todo tiene un fin. Entonces, ahora a estudiar, a leer y a ver el mundo. Nada más".

"No solo no temo allanamientos, aquí está la llave, que vayan, mi vivienda está abierta a todos los peruanos", agregó.

Sin duda, la frase por la que el expresidente de Perú será más recordado fue una de las últimas ante los cuestionamientos de los periodistas por el caso Lava Jato. "Demuéstrenlo pues, imbéciles. Demuéstrenlo. Encuentren algo", expresó Alan García tras ser consultado por presuntos pagos ilícitos de la empresa Odebrecht.