Salazar sobre inasistencia en audiencia de Chávarry: Pensé que los demás sí estaban ahí

Milagros Salazar de Fuerza Popular fue una de las 7 congresistas que faltaron hoy a la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La ausencia de los parlamentarios no permitió por consecuencia que se toque los temas de las denuncias constitucionales contra Pedro Chávarry.

Tampoco acudieron Federico Pariona, Luis Galarreta, Nelly Cuadros, Karina Beteta y César Segura (Fuerza Popular) y el titular de la subcomisión Marco Arana del Frente Amplio.

Al respecto, Milagros Salazar señaló que faltó a la reunión debido a una demora producto de una actividad en la que participó. Asimismo, mencionó que Marco Arana tampoco estuvo presente y que los medios no lo comentan.

“Tuve una actividad, me demoré un poco y al llegar ya se había levantado la sesión, y ese ha sido el hecho ¿no?. Pero hay medios que desinforman diciendo que Fuerza Popular ha bloqueado esa sesión y no nombra al congresista Marco Arana que no estuvo en esa sesión”, manifestó la legisladora a RPP.

Vale mencionar que el presidente Marco Arana de Frente Amplio informó con anticipación su inasistencia motivada por problemas de salud.

A la vez, indicó que pensaba que los demás congresistas sí habían asistido a la sesión que iba a recoger el testimonio de Pedro Chávarry por las acusaciones en su contra sobre presunto delito de organización criminal, cohecho activo específico, peculado, abuso de autoridad, encubrimiento real, entre otros.

“Yo soy una asistente puntual a las sesiones de la subcomision y simplemente hoy día no pude venir. Pensé que todos los demás colegas, que son varios que no han asistido, estaban ahí, bueno, se ha dado así”, declaró.

Finalmente, comentó que no se siente afectada por las críticas que vienen recibiendo los legisladores que no asistieron hoy.

"No me siento aludida (sobre críticas). Yo soy persona responsable y asisto a todas mis comisiones salvo en algunas excepciones. [...] Hay que seguir. Mañana hay otra sesión y esperemos que todos los colegas participen", apuntó.