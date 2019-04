Daniel Salaverry: “Inasistencias deja serias dudas sobre la veracidad del relanzamiento de FP” 

El titular del Poder Legislativo, Daniel Salaverry, manifestó sus dudas sobre el “relanzamiento” anunciado por Fuerza Popular en la víspera, debido a las inasistencias de los fujimoristas en el Parlamento.

“Inasistencias de hoy en la Subcomisión de acusaciones constitucionales para ver el caso Chávarry y la ausencia de la Presidenta de la Comisión de Constitución en el Pleno para aprobar los últimos proyectos de la reforma de justicia, deja serias dudas sobre la veracidad del relanzamiento anunciado por Fuerza Popular”, escribió Salaverry en su cuenta de Twitter.

Ello, luego que la sesión en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se suspenda por falta de quórum. En esta audiencia se tenía previsto que el fiscal Pedro Chávarry brinde sus declaraciones, pero por falta de siete congresistas, seis de ellos de Fuerza Popular, no se llevó a cabo.

Asimismo, Daniel Salaverry se refirió a la ausencia de Rosa Bartra en la sesión del Pleno, en la que se debatirá los proyectos para la reforma de justicia. La fujimorista solicitó que se suspenda la sesión plenaria de este martes, debido a que la Comisión de Constitución que preside, tiene programado evaluar proyectos para la reforma política.

