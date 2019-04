Culpan a coronel Trujillo por muerte de policía

Todavía sin poder calmar su dolor, los familiares del suboficial PNP Raúl Romero Roncal, acribillado por sicarios en las alturas de la hacienda Huacraruco el pasado 2 de abril, responsabilizaron de la muerte al jefe del Frente Policial Cajamarca, coronel PNP Ricardo Trujillo Cornejo, por ejecutar un operativo para capturar a requisitoriados sin las tácticas adecuadas y exponer a un contingente de 170 hombres aquel día.

“Sin las tácticas correspondientes, sin labor de inteligencia, entraron al lugar, ¿qué le motivó? sabiendo que tantos operativos se frustraron por no contar con las garantías necesarias, y él que recién llegó a Cajamarca sin conocer la zona lo realiza de inmediato, sin conocimiento del personal, no sabían a dónde iban. Por decencia la Inspectoría Regional ya debió separarlo del cargo mientras dure la investigación, pero no lo ha hecho, se sigue burlando de la familia y de la ciudadanía haciendo ceremonias que no van al caso”, se quejó el hermano de la víctima, Armando Romero Roncal, un guardia civil en retiro.

Solicito —agregó— que las investigaciones de la Policía y de la Fiscalía denuncien de este hecho a todo el comando operativo y a los representantes de la SAIS José Carlos Mariátegui.

El hermano dijo a La República que denunciará penalmente al coronel Trujillo y a los que alcance la responsabilidad. Pedirá al ministro del Interior, que ya debió tomar cartas en el asunto como policía y al director general, de inmediato removerlo del cargo como mínimo.

“Mientras él esté en el comando tiene la injerencia, el poder de obstaculizar las investigaciones reales en las declaraciones de los oficiales y suboficiales de menor rango que participaron del operativo. No quiero venganza, sino que se abra paso la verdad, que el personal diga lo que han hecho, nada más”, concluyó con firmeza.

En su defensa el alto oficial negó que el rastrillaje a Huacraruco haya sido improvisado, sino que contó con todos los elementos para incursionar en la zona, porque no era posible que por años sea tierra de nadie y los sicarios hayan sentado su plaza, sembrando terror y pánico en los comuneros. Por ello anunció que no bajarán la guardia y en cualquier momento vuelven a la carga para recuperar el principio de autoridad.

La clave

El coronel PNP Ricardo Trujillo Cornejo reconoció que los sicarios que terminaron con la vida del suboficial PNP Raúl Romero Roncal, de la Unidad de Servicios Especiales (USE), durante una refriega en las alturas de Huacraruco, utilizaron armamento de largo alcance.