Peritos habrían ingresado a trabajar a la Fiscalía con documentación falsa [VIDEO]

Dos peritos de la Gerencia de Peritajes del Ministerio Público son acusados de presuntamente presentar documentos falsos para pertenecer al grupo de trabajo que analizará los 25 mil audios que protagonizan los presuntos integrantes de la organización criminal "Los cuellos blancos del puerto", entre los que destacan el ex juez supremo César Hinostroza y Walter Ríos.

Según la investigación periodística de ' Punto Final', Óscar Aníbal Estela Campos y Carlos Enrique Quiche Surichaqui intentaron trabajar en dicha gerencia, por lo que habrían presentado certificados falsos de estudios y de experiencias.

En el caso de Estela Campos, quien ya es procesado por el delito de uso de documento falso, presentó un diploma en fonética y acústica por un curso de seis meses dictado por el Instituto de Estudios Especializados Jean Piaget, sin embargo, una investigación policial concluyó que la firma del director en la constancia es falsa, y que no hay constancia real de que el curso se haya dictado.

"Se advierte que el citado curso de Fonética y Acústica Forense supuestamente dictado entre junio a diciembre del 2016, no se habría realizado, por la concurrencia de múltiples indicadores que llevarían a sostener ello, tales como el hecho que el investigado no haya brindado mayores detalles al respecto (profesores, alumnos, aulas, etc) limitándose a señalar que fue dictado en modalidad a distancia, lo que no resulta creíble, dado que, por la naturaleza de dicho curso de alta especialización, requiere de una logística adecuada", reza el documento de la Policía.

El otro caso es el del perito Carlos Enrique Quiche Surichaqui, quien presentó, como documento que acreditaba su experiencia profesional, una constancia de la empresa Peritajes Asociados S.A.C. por realizado labores con audio, video y aportes en la elaboración de software y servicios prestado entre 2010 y 2015.

La investigación periodística arrojó que Peritajes Asociados S.A.C. no figura ni en Sunat ni en Registros Público.

En respuesta a la investigación, la fiscal Rocío Sánchez informó que los dos peritos cuestionados no estarán a cargo del caso "Los cuellos blancos del puerto".