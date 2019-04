Admiten irregularidades en concurso CAS de Dirección de Educación

Flavio Lujano Chambilla, administrador de la Dirección Regional de Educación de Puno (DREP) y miembro de la Comisión CAS 2019, respondió por la irregular adjudicación de una plaza de abogado a Yudy Briyith Ñaca Mendoza.

Se le permitió su entrevista personal fuera del plazo establecido y con tres actas distintas de los resultados de su examen de conocimientos.

Flavio Lujano dijo que no se publicaron las notas de Ñaca Mendoza y de otra postulante para no hacerlas quedar mal por sus bajas calificaciones. Confirmó que Erick Calcina Canaza, especialista administrativo II y otro de los miembros de la comisión, no estuvo presente en el examen de conocimientos el 1 de abril.

Consejeros piden a directora de Educación, Lourdes Quispe Flores, la nulidad de la plaza de abogado.