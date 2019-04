Confirman que Barata hablará de Alan y Susana

En dos semanas, gran parte de las investigaciones por el caso Lava Jato podrán avanzar a pasos agigantados con las declaraciones que Jorge Barata ofrecerá a fin de mes a fiscales peruanos.

Los interrogatorios ya están programados y no hay marcha atrás. Del 22 al 26 de abril, el exsuperintendente de Odebrecht en Perú hablará sin restricciones, tras la firma del acuerdo de colaboración eficaz con la constructora. Las diligencias se realizarán, de nuevo, en la Procuraduría de la República en el Estado de Paraná, ciudad de Curitiba, Brasil.

Fuentes fiscales explicaron que Barata dará su testimonio en los casos más avanzados. Sus declaraciones permitirán cerrar el círculo de indicios en casos como el Metro de Lima, el Club de la Construcción, carretera Interoceánica, la campaña por la revocatoria, caso arbitrajes, entre otros.

Serán días de largos interrogatorios. El fiscal José Pérez será el primero en interrogar a Jorge Barata por los presuntos sobornos a exfuncionarios del segundo gobierno de Alan García por el tramo 1 de la línea 1 del Metro de Lima. Esto será el martes 23.

En setiembre pasado, el exviceministro Jorge Cuba Hidalgo declaró ante el fiscal Pérez, después de que se hizo público que él perdió su condición de aspirante a colaborador eficaz.

Cuba reveló que personal de Odebrecht le sugirió aceptar los sobornos y que le explicaron su posición en el cuadro global de las coimas de Odebrecht. Aseguró que el funcionario de Odebrecht con el que mantenía contacto era Carlos Nostre, exdirector de contratos de la constructora.

Alan García es investigado en este caso por presunto lavado de activos y la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión agravada. Barata será quien confirmará o desmentirá la participación del exmandatario en presuntos ilícitos.

El miércoles 24, desde las 3 p.m., el fiscal Pérez interrogará sobre la carretera Interoceánica, tramos 2 y 3. El caso comprende a 13 investigados, entre ellos, Alejandro Toledo. Aquí se investiga el pago a él de US$ 20’000,000 para el favorecimiento a dos consorcios integrados por Odebrecht para la ejecución de la carretera Interoceánica.

El viernes 26, el fiscal Carlos Puma Quispe, integrante del Equipo Especial, tomará la declaración de Jorge Barata por las investigaciones que comprometen a Susana Villarán.

Renato Ribeiro Bortoletti, exdirector de Contratos de Odebrecht, confirmó que la constructora brasileña aportó US$ 3 millones a la campaña del no en la revocatoria planteada contra la alcaldesa Susana Villarán, aunque no dijo si ese aporte estuvo condicionado a algún beneficio en algún proyecto.

Según declaró en octubre a la Fiscalía, Barata le pidió que lo acompañe a una reunión que había solicitado el gerente general de la Municipalidad de Lima, José Miguel Castro.

En la cita, Castro les explicó la revocatoria y sus implicancias para decir que necesitaba tres millones de dólares para financiar la campaña que salve a Villarán. Barata aceptó.

En marzo del año pasado, Barata lo confirmó. Se espera que en las próximas semana revele la ruta del dinero y más detalles sobre el aporte.

Más interrogatorios

El jueves 24 desde las 10 a.m., el fiscal Germán Juárez participará en un interrogatorio con Jorge Barata por el caso del Club de la Construcción. A las 2 p.m., la diligencia será por el caso de los arbitrajes que resultaron a favor de Odebrecht.

Más tarde, a las 4 p.m., la fiscal Geovanna Mori interrogará a Barata por el caso de Jorge Peñaranda , fundador de Alpha Consult. Esta empresa realizó los estudios de factibilidad de las carreteras Interoceánica Sur e Interoceánica Norte, ambas adjudicadas a Odebrecht. ❖

